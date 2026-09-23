حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

الطقس غدا .. تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة في معظم محافظات الجمهورية غدًا الخميس، مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، فيما تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية والمحسوسة 35 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد ما بين 39 و40 درجة مئوية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، ونشاط للرياح في أغلب المحافظات.

ما حالة الطقس غدًا الخميس في مصر؟

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء الخريفية المعتدلة ستستمر في معظم محافظات الجمهورية غدًا الخميس، نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد مرتفع العروض الوسطى.

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وأوضحت أن قيم درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 35 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد ما بين 39 و40 درجة مئوية.

كم تبلغ درجة الحرارة غدًا في القاهرة؟

يسود غدًا الخميس طقس حار رطب في معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال فترات النهار، بينما يكون شديد الحرارة في محافظات جنوب البلاد، في حين تشهد فترات الصباح الباكر أجواء معتدلة تمامًا، خاصة مع وجود بعض السحب المنخفضة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتساعد على تلطيف الأجواء.

ومع غياب أشعة الشمس خلال فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء معتدلة تمامًا في كافة محافظات الجمهورية، وتتراوح قيم درجات الحرارة الصغرى بين 22 و23 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

هل توجد أمطار غدًا الخميس؟

توجد فرص لسقوط الأمطار غدًا الخميس، نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيكون تأثيره في غرب البلاد، بالإضافة إلى وجود بعض السحب المدارية وتوافر الرطوبة في عمود الهواء، وهو ما يساعد على وجود فرص لسقوط الأمطار.

وتوقعت الدكتورة منار غانم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون غزيرة خلال فترات المساء على بعض المناطق، بنسب حدوث تتجاوز 40%.

ما المناطق الأكثر تعرضًا للأمطار غدًا؟

تشهد المناطق الداخلية أيضًا فرصًا لسقوط الأمطار، ولكن بنسب حدوث أقل من المناطق الساحلية، مع توقعات بأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا خلال فترات المساء على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كما توجد فرصة ضعيفة لامتداد الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى، على أن تظهر فرص سقوطها بشكل أكبر خلال فترات المساء.

هل توجد رياح نشطة غدًا؟

تشهد أغلب المحافظات نشاطًا في حركة الرياح غدًا الخميس، وتتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد يكون ذلك محسوسًا بصورة أكبر خلال فترات الليل، وكذلك في أماكن الظل.

وقد تتسبب الرياح في إثارة بعض الأتربة والرمال على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، بالتزامن مع نشاطها في أغلب المحافظات.

هل توجد اضطرابات في الملاحة البحرية؟

تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابًا على البحر الأحمر، وتحديدًا في منطقة خليج السويس وخليج العقبة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشاط الرياح، وهو ما يستدعي الانتباه إلى تأثيرات حالة الطقس على حركة الملاحة البحرية في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الأمواج.

هل توجد شبورة مائية صباح الخميس؟

تتكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وقد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، مع إمكانية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ولذلك ترتبط الشبورة المائية بشكل مباشر بظروف الرؤية على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر، وهو ما يتطلب الانتباه أثناء القيادة ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.

متى تظهر السحب الرعدية غدًا؟

حذرت الدكتورة منار غانم من المناطق التي ستتواجد بها السحب الرعدية، خاصة محافظات شمال البلاد، موضحة أن ذلك سيكون غدًا بعد فترات الظهيرة ومع دخول فترات المساء، حيث تظهر سحب رعدية أحيانًا يصاحبها ضربات البرق والرعد.

وأكدت ضرورة توخي الحذر من ضربات البرق والرعد، وكذلك النشاط القوي للرياح أسفل السحب الرعدية، والذي قد يؤدي إلى تساقط بعض الأشياء، فضلًا عن إمكانية إثارة بعض الأتربة والرمال.

ما حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

تستمر فرص سقوط الأمطار أيام الجمعة والسبت والأحد، ولكن بشدة مختلفة عن يوم الخميس، لتتراوح بين الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

ومع دخول فصل الخريف، تبدأ المنخفضات الجوية في التوالي، وكذلك فرص الأمطار التي ستكون موجودة، وهو ما يجعل المتابعة الجيدة للنشرات الجوية مهمة جدًا خلال الفترة المقبلة.

ما تحذيرات الأرصاد أثناء سقوط الأمطار؟

نصحت الدكتورة منار غانم بأنه أثناء تساقط الأمطار في الأماكن الساحلية أو في شمال البلاد، يجب على الجميع الابتعاد عن أعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء، والألواح الإعلانية المعدنية، وعدم المكوث أيضًا بجوار المباني المتهالكة.

كما ناشدت قائدي المركبات ضرورة القيادة على الطرق بهدوء تام وحذر شديد، مع المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، والالتزام بالاحتياطات اللازمة خلال فترات الأمطار والظواهر الجوية المؤثرة.

وأكدت ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتابعة النشرة الجوية باستمرار، وأي تحديثات يمكن أن تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة مع ظهور السحب الرعدية ونشاط الرياح المصاحب لها.

هل ترتفع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة؟

قالت الدكتورة منار غانم، في ختام تصريحاتها، إن متوسطات درجات الحرارة خلال الفترات المقبلة لن تشهد أي ارتفاعات، وستظل قيم درجات الحرارة ما بين 31 و33 درجة مئوية للعظمى في القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

وتعكس هذه التوقعات استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة المقبلة، مع وجود فترات تتأثر فيها بعض المناطق بفرص الأمطار ونشاط الرياح والسحب الرعدية، وهو ما يجعل متابعة البيانات والنشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمرًا مهمًا للتعرف على أي تحديثات جديدة في حالة الطقس.