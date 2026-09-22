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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الاثنين 21 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5458 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6350 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7242 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50065  جنيها.

الدولار
الدولار 


واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.99 جنيه

سعر الشراء: 51.86 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.69 جنيه

سعر الشراء: 59.53 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.58 جنيه

سعر الشراء: 690.39 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.84 جنيه

سعر الشراء: 13.80 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.15 جنيه

سعر الشراء: 14.11 جنيه.

الأرصاد الجوية
الطقس 


وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، موضحًا موعد بداية فصل الخريف رسميًا، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وقال الدكتور محمود القياتي، خلال تصريحات ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن البلاد تودع فصل الصيف، مشيرًا إلى أن فصل الخريف سيبدأ رسميًا غدًا الأربعاء.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، بعد انكسار حالة الارتفاع التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

 

درجات الحرارة تنخفض ليلًا


وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تتراوح بين 32 و33 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال فترة المساء تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، بينما تسود أجواء معتدلة خلال ساعات الصباح، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق جنوب الصعيد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة.

 

ارتفاعات طبيعية في بداية الخريف



وتابع القياتي أن الفترة الأولى من فصل الخريف قد تشهد بعض الارتفاعات في درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تكون طبيعية ولا تعني عودة موجات الحرارة الشديدة.

وأكد أن المواطنين بدأوا بالفعل في ملاحظة تحسن الأحوال الجوية، مع تراجع حدة ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية، بالتزامن مع الدخول تدريجيًا في أجواء فصل الخريف.

 

أمطار متفاوتة الخميس



وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، كشف القياتي عن توقعات بزيادة شدة الأمطار يوم الخميس المقبل، خاصة على مناطق السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع تطورات حالة الطقس بصورة مستمرة، لرصد أي تغيرات في فرص سقوط الأمطار وشدتها خلال الأيام المقبلة.

 

طقس متقلب مع بداية الخريف


وتشير تصريحات الأرصاد إلى أن بداية فصل الخريف قد تشهد تباينًا في حالة الطقس بين ارتفاعات طبيعية في درجات الحرارة خلال بعض الفترات، وانخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، وهو ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا مهمًا خلال الفترة المقبلة.

أمطار الخريف الأمطار درجات الحرارة سقوط الأمطار أسعار الذهب الذهب والدولار حالة الطقس

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