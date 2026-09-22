إعلامي: محمود مرعي يدخل حسابات الأهلي.. وعموتة أبدى قناعته بضم اللاعب

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن محمود مرعي، مدافع بيراميدز، دخل حسابات النادي الأهلي تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حسين عموتة، المدير الفني للفريق، أبدى قناعته بقدرات اللاعب.

محمود مرعي

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": " سبق وذكرنا أن الأهلي وضع ثلاثة مدافعين في دائرة المتابعة، وهم مصطفى إبراهيم مدافع الاتحاد، ومحمد حسين مدافع زد، ومحمود الجزار مدافع البنك الأهلي".

وأضاف: "محمود مرعي دخل حسابات الأهلي لضمه في الفترة القادمة، وحسين عموتة أبدى قناعته باللاعب لضمه".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "محمود مرعي عقده ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده".