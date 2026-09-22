لاعبو الزمالك ينتظمون في التدريبات الجماعية اليوم رغم تأخر المستحقات

ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم، الثلاثاء، بشكل طبيعي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وذلك بغض النظر عن صرف المستحقات المالية المتأخرة.

ويواصل الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني، وسط تركيز من اللاعبين على الاستعداد للمباريات القادمة، مع انتظار تسوية ملف المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك مطالب من جانب عدد من لاعبي الزمالك بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة، إلا أن ذلك لن يؤثر على انتظام الفريق في تدريباته الجماعية اليوم.

ويستهدف الجهاز الفني تجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأمثل خلال الفترة الحالية، والحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق، قبل المواجهات المقبلة في مختلف البطولات.