وزير الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين بجمصة

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح إن مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات توفر مختلف الخدمات للشركات، بما يسهم في دعم جهود توطين التنمية والاستثمارات بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الاستثمار مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية؛ لمتابعة سير العمل وتفعيل قرارات الوزارة المتعلقة بالتيسير على المستثمرين، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الوزير أهمية الدور الترويجي والتوعوي للعاملين بالمركز، وضرورة تعريف المستثمرين ووكلائهم بالخدمات الجديدة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب جهود التحول الرقمي،

والتقى عددًا من ممثلي مجتمع المستثمرين، مؤكدًا انفتاح الوزارة على مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة الأعمال، في ضوء ما تتمتع به محافظة الدقهلية من موقع متميز بالقرب من الموانئ الرئيسية، ووفرة في الأيدي العاملة، وقاعدة صناعية قوية قابلة للتطوير، موضحًا أن توطين الاستثمارات في مختلف المحافظات يأتي ضمن أولويات الحكومة.

وأوضح أن مركز خدمات المستثمرين بجمصة شهد تأسيس نحو 1524 شركة خلال عام 2025، فيما يقدم خدماته لنحو 12500 شركة في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتشمل خدمات التأسيس والتراخيص، إلى جانب الخدمات الفنية والقانونية في مرحلة ما بعد التأسيس وطوال عمر الشركة.

ويضم مركز خدمات المستثمرين بجمصة ممثلين دائمين عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الضرائب العامة، ومصلحة ضرائب القيمة المضافة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونقابة المحامين، والغرف التجارية، وغيرها من الجهات المعنية بملف الاستثمار.