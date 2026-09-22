المطبخ مليان بكتيريا؟.. 6 أماكن ننساها أثناء التنظيف

تنظيف أسطح المطبخ يوميًا لا يعني بالضرورة التخلص من جميع مصادر البكتيريا، فهناك أماكن صغيرة وكثيرة الاستخدام قد تمر عليها ربة المنزل دون تنظيفها بانتظام، رغم إمكانية تراكم بقايا الطعام والرطوبة عليها.

المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف

وتشير الجهات الصحية إلى أن المطبخ يحتاج إلى الاهتمام بنظافة الأسطح والأدوات التي تلامس الطعام، خاصة بعد التعامل مع اللحوم والدواجن النيئة، للحد من انتقال مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. إسفنجة المواعين

تعتبر إسفنجة غسل الأطباق من أكثر الأدوات التي تتعرض للماء وبقايا الطعام بصورة مستمرة، ولذلك يمكن أن تتراكم عليها الميكروبات إذا لم يتم تنظيفها واستبدالها بانتظام.

وتنصح وزارة الزراعة الأمريكية بغسل الإسفنجة أو تنظيفها وفق الطريقة المناسبة، واستبدالها عندما تصبح متسخة أو ذات رائحة غير جيدة.

المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف

كما يجب عدم استخدام إسفنجة المطبخ لتنظيف أسطح ملوثة بعصارة اللحوم أو الدجاج النيئ، لأن ذلك قد يؤدي إلى نقل البكتيريا إلى أماكن أخرى.

2. حوض المطبخ وحواف الصنبور

قد يبدو حوض المطبخ نظيفًا لأنه يتعرض للماء باستمرار، لكن الرطوبة وبقايا الطعام قد تتجمع في الحواف والزوايا ومصفاة الحوض وحول الصنبور.

لذلك يجب تنظيف الحوض بصورة منتظمة، مع الاهتمام بالمناطق التي تتجمع فيها بقايا الطعام والماء.

ولا يكفي شطف الحوض بالماء فقط، بل يحتاج إلى تنظيف مناسب وفق نوع خامته وتعليمات الشركة المصنعة.

3. لوح تقطيع الطعام

ألواح التقطيع من الأماكن المهمة التي يجب الانتباه إليها، خصوصًا عند استخدامها مع اللحوم والدواجن والأسماك النيئة.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية باستخدام ألواح تقطيع منفصلة للأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل، وغسل اللوح جيدًا بالماء الساخن والصابون بعد الاستخدام.

كما ينبغي تغيير ألواح التقطيع التي تحتوي على شقوق عميقة يصعب تنظيفها.

4. مقابض الثلاجة والأدراج

يتم لمس مقابض الثلاجة والأدراج بشكل متكرر أثناء إعداد الطعام، وقد تنتقل إليها الأوساخ والميكروبات من اليدين.

وتزداد أهمية تنظيف هذه الأماكن بعد التعامل مع اللحوم والدجاج النيئ أو قبل تحضير الطعام الجاهز للأكل.

لذلك لا ينبغي أن يقتصر تنظيف المطبخ على أسطح الطاولات فقط، بل يجب إدراج المقابض والأجزاء كثيرة الاستخدام ضمن روتين التنظيف.

5. زر تشغيل الأجهزة

مقابض وأزرار الأجهزة مثل الميكروويف والخلاط والغلاية والفرن قد يتم لمسها أثناء الطبخ بأيدٍ ملوثة ببقايا الطعام.

ولهذا يجب تنظيف الأسطح الخارجية لهذه الأجهزة بانتظام، مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة وعدم استخدام المياه مباشرة على الأجزاء الكهربائية.

6. فوطة المطبخ

فوط المطبخ يمكن أن تحمل البكتيريا إذا ظلت رطبة أو استخدمت لمسح أكثر من سطح دون غسلها.

ومن الأفضل تخصيص فوط نظيفة ومختلفة للمهام المختلفة، وغسلها وتجفيفها جيدًا، وعدم استخدام فوطة لمسح الأسطح التي لامست اللحوم النيئة ثم استخدامها لتجفيف الأطباق أو اليدين.

أهم قاعدة.. غسل اليدين

حتى مع تنظيف المطبخ باستمرار، يظل غسل اليدين من أهم الخطوات للحد من انتقال البكتيريا.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بغسل اليدين بالماء الجاري والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام وبعد التعامل مع اللحوم والدواجن والبيض النيئ.

كما يجب تنظيف الأسطح والأدوات التي لامست الأطعمة النيئة قبل استخدامها مرة أخرى.

التنظيف ليس معناه التعقيم

من المهم أيضًا التفرقة بين التنظيف والتعقيم. فالتنظيف يزيل الأوساخ وبقايا الطعام وبعض الجراثيم من الأسطح، بينما يهدف التعقيم إلى تقليل عدد الميكروبات الموجودة عليها إلى مستوى أكثر أمانًا.

ولا تحتاج جميع أسطح المطبخ إلى التعقيم في كل مرة، لكن الأسطح التي تلامس الطعام، خاصة بعد تحضير اللحوم والدواجن النيئة، تحتاج إلى عناية خاصة وفق إرشادات سلامة الغذاء.