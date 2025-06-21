احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة واعتماد معظم الأسر على مبرد المياه لتوفير مياه باردة ومنعشة، يحذر خبراء الصحة من أن إهمال تنظيف هذا الجهاز قد يحوله إلى بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والطحالب والحشرات الدقيقة، ما يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا خاصة على الأطفال وكبار السن.

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

ويمكن إتباع بعض نصائح الصيانة المنزلية؛ حيث أن تنظيف مبرد المياه بشكل دوري ليس فقط إجراءًا وقائيًا، بل ضرورة للحفاظ على جودة المياه وسلامة أفراد الأسرة.

وهناك بعض خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة في المنزل يمكن إتباعها، وفقا لما نشر في موقع "Family Handyman"، وتشمل ما يلي :

ـ افصل الجهاز عن الكهرباء تمامًا قبل البدء في أي عملية تنظيف.

ـ صَرّف المياه المتبقية من الصنابير الداخلية، ثم أزل الزجاجة أو الخزان العلوي إن وجد.

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

ـ استخدم محلولًا طبيعيًا للتنظيف: امزج كوبًا من الخل الأبيض أو ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع 3 لترات من الماء الدافئ.

ـ باستخدام إسفنجة ناعمة أو فرشاة، نظّف الجزء الداخلي للخزان برفق واترك المحلول لمدة 10 دقائق ليقضي على أي ميكروبات محتملة.

ـ اشطف الخزان جيدًا أكثر من مرة بماء نظيف للتخلص من أي بقايا للخل أو البيكربونات.

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

ـ لا تنسَ تنظيف صنابير المياه بمحلول الخل، ومسح السطح الخارجي بقطعة قماش مبللة بمطهر خفيف.

ـ بعد التأكد من جفاف الجهاز تمامًا، أعد تركيب الزجاجة وأعد توصيل الجهاز بالكهرباء.

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

وقد يتسبب إهمال تنظيف مبرد المياه إلى تلوث المياه وتدهور مذاقها، كما قد يعرض المستخدمين لخطر التسمم أو العدوى البكتيرية، خاصة في فصل الصيف حيث تزداد الرطوبة وسرعة نمو الميكروبات.

وتبدأ الوقاية من نظافة الأجهزة المنزلية، فلا تجعل مشروبك البارد في الصيف وسيلة لنقل الأمراض. احرص على تنظيف مبرد المياه مرة كل أسبوعين على الأقل لضمان صحة أفضل لك ولعائلتك.