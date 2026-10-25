ترامب: عبد الرحمن السيد جهادي داعم لجماعة الإخوان.. ولن نسمح له بالخدمة بمجلس الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عبد الرحمن السيد «شخص جهادي» ويدعم جماعة الإخوان، معتبرًا أنه لا ينبغي السماح له بالخدمة في مجلس الشيوخ.

ترامب يتهم عبد الرحمن السيد بدعم الإخوان

وأضاف ترامب، في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك، في إشارة إلى رفضه تولي عبد الرحمن السيد منصبًا في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب: «عبد الرحمن السيد شخص جهادي ولا يسمح له بالخدمة في مجلس الشيوخ، ويدعم جماعة الإخوان ولن نسمح له بذلك».

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الانتخابات التي أتت بالرئيس السابق جون بايدن كانت «مزورة وسرقت»، معتبرًا أن الحرب ما كانت لتبدأ لولا سرقتها، ومؤكدًا عزمه على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بإيران، أكد ترامب أن يتلقى تقارير استخباراتية بشأنها، مؤكدًا أن إدارته تمتلك معلومات متقدمة، وأن الولايات المتحدة تؤدي مهمتها بشكل جيد.

وأضاف أن بعض المعلومات رُفعت عنها السرية، بينما لا تزال معلومات أخرى غير معلنة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها.