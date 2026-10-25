قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ريزه سبور في الدوري التركي
التعاون الخليجي: دول المجلس منفتحة على العالم وتتطلع لبناء شراكات استثمارية طويلة الأجل
أزمة شقق موظفي العاصمة.. طلب إحاطة بسبب إلغاء الحجز الإلكتروني ومصير 500 ألف جنيه لكل موظف
أسامة كمال: العالم يواجه أوضاعًا شديدة الخطورة.. والمصارحة والمكاشفة ضرورة لمواجهة التداعيات
الطقس غدًا في مصر 26 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار
برأسية طاهر محمد.. الأهلي يضاعف النتيجة ويسجل الهدف الرابع أمام كيتارا
متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار الوقود.. والحكومة تتحمل أعباء الطاقة عن المواطنين
أحمد موسى: مفيش دولة ما عليهاش ديون.. ودي نسب الديون في أوروبا وأمريكا
متحدث الوزراء يكشف حقيقة وجود نقص في السلع.. ويوضح موقف الحكومة من ارتفاع الدولار وتحركات البورصة
متحدث الوزراء: التوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة.. ونستهدف 30 جيجاوات بنهاية 2028
الخميس أم الجمعة.. متى يتم تأخير الساعة في مصر لبدء التوقيت الشتوي؟
احذر تحديث سامسونج الجديد.. شكاوى من استنزاف كارثي لبطارية Galaxy S24 Ultra
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: عبد الرحمن السيد جهادي داعم لجماعة الإخوان.. ولن نسمح له بالخدمة بمجلس الشيوخ

عبدالرحمن السيد
عبدالرحمن السيد
محمد كمال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عبد الرحمن السيد «شخص جهادي» ويدعم جماعة الإخوان، معتبرًا أنه لا ينبغي السماح له بالخدمة في مجلس الشيوخ.

ترامب يتهم عبد الرحمن السيد بدعم الإخوان

وأضاف ترامب، في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك، في إشارة إلى رفضه تولي عبد الرحمن السيد منصبًا في مجلس الشيوخ.

وقال ترامب: «عبد الرحمن السيد شخص جهادي ولا يسمح له بالخدمة في مجلس الشيوخ، ويدعم جماعة الإخوان ولن نسمح له بذلك».

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الانتخابات التي أتت بالرئيس السابق جون بايدن كانت «مزورة وسرقت»، معتبرًا أن الحرب ما كانت لتبدأ لولا سرقتها، ومؤكدًا عزمه على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بإيران، أكد  ترامب أن يتلقى تقارير استخباراتية بشأنها، مؤكدًا أن إدارته تمتلك معلومات متقدمة، وأن الولايات المتحدة تؤدي مهمتها بشكل جيد.

وأضاف أن بعض المعلومات رُفعت عنها السرية، بينما لا تزال معلومات أخرى غير معلنة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها.

عبد الرحمن السيد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

خاص | لجنة الحكام تستعد لتحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة.. وموقف حاسم من قمة الأهلي والزمالك

أتليتيك بيلباو

أتليتيك بيلباو يهزم خيتافي 4- 0 في الدوري الإسباني

منتخب مصر

الانتصارات مستمرة.. منتخب مصر 2011 يحقق الفوز الثالث على التوالي في مونديال المواهب

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

المزيد