مصرع طفل دهسته سيارة نقل في الدقهلية

لقي طفل مصرعه، إثر اصطدام سيارة نقل به بقرية كفر الأمير التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بطفل في قرية كفر الأمير بمركز تمي الأمديد، ووفاته في موقع الحادث.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل محمود أحمد طلبة محرم، 10 أعوام ، مقيم بمركز تمي الأمديد، متأثرًا بإصاباته جراء الحادث.

تم نقل جثمان الطفل إلى مستشفى تمي الأمديد، عقب معاينة الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.