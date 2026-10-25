أورمان الدقهلية تعلن تركيب 1557وصلة مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت جمعية الأورمان عن نجاحها في تركيب 1557 وصلة مياه شرب نقية للأهالي المستحقين والأكثر احتياجاً في مختلف قرى ومراكز محافظة الدقهلية، وذلك تحت إشراف وتنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن الدولة تكثف جهودها بخطى حثيثة لدعم المواطنين غير القادرين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي ترجمة عملية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، والتي تضع المواطن المصري والإنسان في قمة أولوياتها التنموية، مشيدًة بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الحكومية.

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تولى اهتمامًا بالغًا بالأسر الأولى بالرعاية، وتقدم كافة أوجه الدعم اللازم بهدف نقلهم من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

وأوضح "شعبان" أن المبادرة لا تقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الأساسية، بل تستهدف بالدرجة الأولى توفير بيئة آمنة وصحية لغير القادرين، وحماية صحتهم وصحة أطفالهم عبر توفير المياه النقية المطابقة للمواصفات الصحية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت العديد فى محافظة الدقهلية من الخدمات الإنسانية للأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، والتي تشمل تسقيف المنازل، وتوفير المساعدات العينية، ودعم المشروعات الصغيرة للتمكين الاقتصادي، إلى جانب الخدمات الطبية من جراحات وعلاج بالمجان.