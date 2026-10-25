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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بالمنصورة ويشدد على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة المنصورة،  لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل ومدى سرعة إنجاز المعاملات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجولات الميدانية المفاجئة تستهدف متابعة انتظام العمل داخل المراكز والمدن والأحياء والقرى، والتأكد من الالتزام بأداء المهام وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، فضلًا عن الاستماع إلى المواطنين والتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تلبية مطالبهم والاستجابة لشكاواهم في أسرع وقت، خاصة فيما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، وغيرها من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز في ملفات التصالح، وسرعة الانتهاء منها وتسليم النماذج للمواطنين فور استيفاء الإجراءات المطلوبة، إلى جانب المتابعة المستمرة لملفات تراخيص البناء، وسرعة مراجعتها واستكمال إجراءات إصدارها وفقا للقانون، وعدم تأخير مصالح المواطنين دون مبرر.

كما وجه محافظ الدقهلية،  أمل الشحات رئيس مركز ومدينة المنصورة، بضرورة سرعة فحص المتغيرات المكانية والرد عليها بدقة، والتعامل الفوري مع استفسارات المواطنين بشأنها، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لكافة الملفات لضمان إنجازها في التوقيتات المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إنهاء إجراءاتهم.

وخلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي، أكد اللواء طارق مرزوق أن تحقيق رضا المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة حسن استقبال المواطنين، وتيسير الإجراءات، وسرعة إنهاء مصالحهم، وحسن التعامل مع مطالبهم وشكواهم، مع الالتزام بالشفافية والانضباط وتطبيق القانون على الجميع.

وأعرب المواطنون في المركز التكنولوجي عن تقديرهم لجهود محافظ الدقهلية في متابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات، مؤكدين أهمية استمرار الجولات الميدانية التي تسهم في الوقوف على المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها.

الدقهلية محافظة المركز التكنولوجى

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