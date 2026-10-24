ضبط سائق دهس سيدة بالدقهلية حتى الموت وهرب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلالهما القائمين على النشر (أحد الأشخاص وشقيقته) من قيام قائد سيارة بالسير برعونة والإصطدام بوالدتهما مما أدى إلى وفاتها حال تواجدها بأحد الشوارع بالدقهلية، والزعم بقيام قائد السيارة مرتكبة الحادث ومرافق له بتعاطى المواد المخدرة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (ربة منزل "بها إصابات بكسور وجروح متفرقة ") وبسؤال زوجها إتهم سائق سيارة ملاكى وبرفقته آخر لقيامهما بالسير برعونة والإصطدام بزوجته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها وفرا هاربان.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (سائق ، تاجر سيارات – مقيمان بنطاق محافظة المنصورة) وتبين عدم حيازتهما أو كونهما من متعاطى المواد المخدرة ، وبمواجهتهما أقر أحدهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد وهروبه خشية المسائلة ، ونفى الآخر تواجده بنطاق محل الواقعة، وبمعاودة سؤال القائم على النشر (نجل المتوفية) نفى ذلك وبرر إدعاء شقيقته لتأثرها بوافاة والدتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.