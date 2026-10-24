ضبط سائق مينى باص ومرافقه تعاطيا المواد المخدرة أثناء السير بشوارع أوسيم فى الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر مستقلى سيارة "مينى باص" من قائدها وآخر لقيامهما بتعاطى المواد المخدرة داخل السيارة حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط قائد السيارة الـ"مينى باص" ومرافقه (سائق ، عامل "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بنطاق محافظة الجيزة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 18 أكتوبر الجارى أثناء سيرهما بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أوسيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.