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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينتي منية النصر وطلخا

حملة ليلية
حملة ليلية
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ورفع الاشغالات بمدينتي منية النصر وطلخا، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة الأجهزة والأدوات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام  وائل السعدني رئيس مركز ومدينة نبروه، بمتابعة والإشراف على أعمال حملة ليلية لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 10 جهاز بازوكا، وطقم صوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وفي مركز ومدينة طلخا، تابع اللواء هاني مخلوف رئيس المدينة حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بحضور الأستاذ محمد سعد ومحمد سمير ومحمد حسن نواب رئيس المدينة، ومدير الاشغالات حمدى الشابورى والفريق المعاون، أسفرت عن ضبط، 4 سماعات، 2 جهاز بازوكا، والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

الدقهليه محافظة حمله محافظ

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