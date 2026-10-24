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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية ..ضبط لحوم بلدية غير الصالحة للاستهلاك بوزن 220 كجم

حملة تفتيشية
حملة تفتيشية
همت الحسينى

تابع الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، جهود الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية، بالتعاون مع مديرية التموين.

حيث  شنت حملة تفتيشية بمدينة المنصورة، برئاسة الدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبعضوية الدكتور خالد عنبر الطبيب الأول بالتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالتعاون مع الأستاذ علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، والدكتورة شادية السعيد مأمورة الضبط القضائي.

أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لحوم بلدية متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بوزن 220 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة الدقهلية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المواطنين، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة إلى المستهلكين.

الدقهلبة محافظة ببطرية تفتيش

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