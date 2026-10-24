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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. إحالة الإدارة الصحية بالسلسول للتحقيق لعدم تواجد فريق العمل

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية
همت الحسينى

تفقد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالد قهلية وحدة طب الأسرة بالسلسول التابعة للإدارة الصحية بجمصة، إحدى وحدات التطوير، للوقوف على انتظام العمل ومدى توافر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ورصد وكيل الوزارة عدم تواجد فريق العمل بالوحدة، باستثناء الممرضة والعاملة، الأمر الذي استدعى التوجيه بإحالة الإدارة الصحية للتحقيق، لعدم تواجد فريق العمل وضعف الإشراف والمتابعة، مع التأكيد على تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أوجه القصور.

وأكد الجزار أن الهدف الأساسي من تشغيل  الوحدات الصحية وخاصة وحدات التطوير  هو تقديم خدمة طبية حقيقية وملموسة للمواطنين، مشددًا على أن توافر المكان المناسب والإمكانات الجيدة لا يكفي وحده ما لم يقترن بتشغيل فعلي وانتظام في تقديم الخدمات الطبية. وأشار إلى أن الوحدة تتمتع بمساحة مناسبة ومستوى جيد من النظافة، إلا أن ذلك لا يحقق الغرض  في ظل عدم تقديم الخدمات المستهدفة بالشكل المطلوب.

ووجّه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل العيادات التخصصية خلال الفترة المسائية، ووضع آلية واضحة لتناوب التخصصات بما يضمن انتظام تقديم الخدمة وتلبية احتياجات أهالي المنطقة، مع تكثيف الإعلان والتوعية بالخدمات المتاحة، وتعريف المواطنين بمواعيد العيادات والتخصصات المقدمة، لضمان الاستفادة القصوى من إمكانات الوحدة وتيسير حصول المواطنين، على الرعاية الطبية بالقرب من محل إقامتهم.

كما كلّف الجزار وكيل المديرية للطب الوقائي بمراجعة جميع الوحدات الصحية وخاصةً وحدات التطوير على مستوى المحافظة، سواء التي تعمل بنظام 12 ساعة أو 24 ساعة، ومتابعة انتظام العمل بها، والتأكد من تواجد فرق العمل وتقديم الخدمات الطبية المستهدفة وفقًا لساعات التشغيل المقررة، مع تكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة، ورصد أي معوقات والتعامل معها بشكل فوري.

الدقهليه جمصه صحة وكيل

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