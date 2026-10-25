ضبط شخص في الدقهلية روج لبيع قطع غيار طائرات درون عبر التواصل الاجتماعي

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية؛ لقيامه بالترويج لبيع قطع غيار خاصة بالطائرات "درون" عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع قطع غيار خاصة بالطائرات "درون" عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية)، وضُبط بحوزته هاتف محمول .. بفحصه تبين إحتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتبين عدم حيازته لطائرات "درون ".
وبمواجهته اعترف بإدارة الحساب بمواقع التواصل الإجتماعىي لبيع إكسسوارت طائرات الدرون "بدون ترخيص"، وتحصله عليها من أحد المتاجر الإلكترونية، بقصد تحقيق أرباح مادية .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.