ضبط 5 تشكيلات إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمخدرات بأحد مراكز الدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية، بالتعاون والتنسيق مع مباحث مركز شرطة منية النصر، من القاء القبض علي 5 تشكيلات إجرامية، تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة، وذلك خلال حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون في منطقة شمال الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام عدد من العناصر بتكوين تشكيلات اجرامية للاتجار في المواد المخدرة، في مناطق وقري تابعة للمدينة.

بتقنين الإجراءات واستصدار اذون من النيابة العامة، تم إعداد عدد من الكمائن والمأموريات المختلفة، برئاسة الرائد محمد أبو غزالة، رئيس مباحث منية النصر وعدد من الضباط والأفراد، وأسفرت عن ضبط 5 تشكيلات إجرامية، حيث تم ضبط كلا من :

خالد، م، ، م، شهرته خالد مستقيمه، 32 عاما ، مقيم منشاة الجمال منية النصر.وليد، م، ع 40 عاما ، عاطل مقيم عزبة منصور، مقيم منشاة الجمال منية النصر ةمحمد، ش، ع، ال، شهرته ابو جريدة 36 عاما ، مقيم البجلات، مدرج معلومات جنائية، وضبط بحوزتهم سلاح ناري، عدد من الطلقات، سلاح، أبيض، كمية من الحشيش، كمية من الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محموله

كما تم ضبط أحمد، م، م، أ، شهرته أحمد أبو زيد، 25 عاما ، عاطل مقيم قرية كفر علام منية النصرإسلام، م، م شهرته إسلام الكوارشي، 20 عاما ، مقيم قرية ميت طاهر، منية النصر، حيث ضبط بحوزتهم سلاح ناري، طلقات، 2 لفافه هيدرو تقدر ب5 كجم، وكمية من مخدر الآيس معده للبيع، كمية أخرى من الهيدرو معدة للبيع، مبلغ مالي، ميزان حساس، هاتف محمول، دراجة نارية، خرج"جوال خيش".

فيما تم ضبط كلا من:

ادم، م، ا، م، ع، 19 عاما ، عاطل، مقيم منية النص عبدالسلام، م، ا، م، ع،29 عاما ، منية النصر، مدرج جنائيا، تحت رقم 12007 مخدرات، ضبط بحوزتهما سلاح ناري، طلقات، كمية من الايس والحشيش معدة للبيع، مبلغ مالي، هاتف محمول، دراجة بخارية،

كما تم ضبط أيضا كلا من:هاني، م، م، ع، 23 عاما عاطل، مقيم ميت طاهر، مدرج معلومات جنائية رقم 1480 محسن، ص، ص، 21 عاما ، عاطل، مقيم منية النصر، له معلومات جنائية رقم 1237مخدرات، حيث ضبط بحوزتهما: سلاح ناري، طلقات، كمية من الشابو معده للبيع، مبلغ مالي، هاتفين محمول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13869جنايات منية النصر لسنه 2026.

كما أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط كريم، ال، ا،، 24 عاما ، مقيم قرية الرياض، منية النصر، مدرج معلومات جنائية، تحت رقم 1308 لسابقه اتهامه في عدد2 قضايا سلاح أبيض وسرقة.

كما تم ضبط السيد، ال، ح، 25 عاما ، عاطل، مقيم قرية رمبال القديمة، ضبط بحوزتهما كمية من الايس معده للبيع، لفافه كبيرة من الهيدرو تزن 2.5 كجم، سلاح ناري، طلقات، مبلغ مالي، هاتفين محمول، ميزان حساس، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتم العرض على النيابة.