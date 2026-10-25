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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مع مسؤول إماراتي التنسيق لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه «أبوظبي 2026»

وزير الري يبحث مع مسؤول إماراتي التنسيق لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه «أبوظبي 2026»
وزير الري يبحث مع مسؤول إماراتي التنسيق لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه «أبوظبي 2026»
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، عبد الله بالعلا، مساعد وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والمقرر عقده في أبوظبي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والإمارات في قضايا المياه ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور سويلم التزام مصر الكامل بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة السنغال في تنظيم المؤتمر بصورة ناجحة، مشيدًا بجهود الدولتين في قيادة التحضيرات للمؤتمر، وتعزيز التنسيق بين الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية الستة، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية تدعم قضايا المياه على المستوى الدولي.


واستعرض اللقاء جهود مصر واليابان، بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي الثالث «المياه من أجل الكوكب»، في التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء لتجميع المقترحات المطروحة ضمن ست مبادرات رائدة تستهدف تعزيز الإدارة المستدامة للمياه، واستعادة النظم البيئية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات وأنظمة الإنذار المبكر، وتحويل السياسات إلى إجراءات تنفيذية، إلى جانب تمكين القيادات الشابة في مجال المياه. مؤكدا أهمية الحفاظ على دور كل مبادرة وشركائها وآليات تنفيذها، مع تحقيق التكامل بينها ضمن المخرجات العامة للمؤتمر.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية ضمان استمرارية مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه، مع ضرورة ألا تقتصر هذه الاستمرارية على انتظام عقد المؤتمرات، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مؤتمر أبوظبي ٢٠٢٦ ومؤتمر دوشنبه ٢٠٢٨ والمؤتمرات اللاحقة، بما يعزز مكانة المياه على أجندة الأمم المتحدة ويدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الدكتور هاني سويلم عبد الله بالعلا الإمارات أبوظبي السنغال المياه

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