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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: سننهي الحرب الروسية الأوكرانية.. وطلبت من بوتين إعادة معتقل دون مقابل

الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي
الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي
محمد كمال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعادة رجل كان معتقلًا في روسيا دون تقديم أي مقابل.

الاتفاق مع روسيا شمل إعادة رجل معتقل وإتاحة مزيد من النفط للعالم

وأضاف ترامب، في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن ما جرى الاتفاق عليه مع روسيا يتعلق بإطلاق المزيد من النفط إلى الأسواق العالمية، إلى جانب إعادة الرجل المعتقل، موضحًا أنه طلب من بوتين إعادته دون مقابل.

وقال ترامب إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لم تتمكن من التوصل إلى هذا الاتفاق، مضيفًا أن صفقة النفط ستحدث في وقت ما.

وتابع الرئيس الأمريكي: «لن نكون رهينة لصناعة النفط»، في إشارة إلى موقفه من التعامل مع ملف الطاقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي سياق حديثه عن الحرب، قال ترامب إن الانتخابات كانت «مزورة وسرقت»، مضيفًا أنه لولا سرقتها لما بدأت الحرب، مؤكدًا أن إدارته ستعمل على إنهائها.

وتأتي تصريحات ترامب؛ في إطار حديثه عن مساعي إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتفاهمات التي قال إنها جرت مع موسكو بشأن إطلاق المزيد من النفط وإعادة أحد المعتقلين دون مقابل.

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