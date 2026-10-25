الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على الفلسطينيين، اليوم الأحد، في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، رافق ذلك اعتداءات للمستوطنين بحق الفلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون في أراضيهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم الأحد، عدة قرى في محافظة رام الله والبيرة هي المغير، ودير جرير، والطيبة.

كما جرفت قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي في قرية دير قديس، غرب رام الله، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في منطقة "المغاير" شمال شرق القرية، بهدف شق طريق استيطانية.

وأغلق الاحتلال بالصخور الطرق الزراعية المؤدية إلى تلك المنطقة، ما أدى إلى عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم.

وتشكل المنطقة التي تم تجريفها معظم السلة الإنتاجية من الزيتون لأهالي القرية.

كما واصل الاحتلال تجريف أراض بين دير قديس وقرية خربثا بني حارث المجاورة لها، تمهيدا لإقامة مستوطنة في المنطقة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلين فلسطينيين من المنطقة الجنوبية بالخليل، وحولت منزلا إلى ثكنة عسكرية، بعد إجبار العائلات على مغادرتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا، واستولت على مركبته على مدخل بلدة بني نعيم جنوب الخليل، بحسب مصادر محلية، أشارت إلى أن الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوت المواطنين في بلدة بني نعيم، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأراضي الزراعية.. كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، واستولت على مركباتهم واستخدمتها كحواجز لإغلاق منطقة جسر حلحول الرابط بمدينة الخليل.

فيما استولت قوات الاحتلال على 5 مركبات ورافعة شوكية من منطقة الجلدة في مدينة الخليل، حيث تواصل حصارها لمنطقتي الجلدة، ودير بحة، في مدينة الخليل ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم، وإغلاق المحال التجارية، وفقا لمصادر محلية.

وفي جنين، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البوابات الحديدية المقامة على مداخل بلدات وقرى بمحاذاة الشارع الالتفافي شرق جنين، وعدد من البلدات جنوب المحافظة، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين.

وأقامت قوات الاحتلال، خلال الفترة الأخيرة، 26 بوابة حديدية على مداخل القرى والبلدات في محافظة جنين، في إطار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون، مساء اليوم، تجمع معازي جبع البدوي وداهموا مساكن الفلسطينيين، شمال مدينة القدس المحتلة، وفقا لمحافظة القدس التي أشارت إلى أن التجمعات البدوية في القدس تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال، ضمن سياسة تستهدف تهجير الفلسطينيين، لصالح التوسع الاستيطاني.

كما خرّب مستوطنون خطوط المياه المغذية لتجمع التبنة البدوي قرب الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، وفقا لمحافظة القدس.

وفي نابلس، احتجز مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من قاطفي الزيتون، واعتدوا عليهم، واستولوا على جرار زراعي ومحصول الزيتون، في أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي الساوية حكمت أبو راس، إن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزوا عدداً من الفلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون في الأراضي الواقعة شرق القرية، ونقلوهم إلى داخل مستوطنة "رحاليم"، حيث اعتدوا عليهم واستولوا على جرار زراعي ومحصول الزيتون.

وفي سلفيت، اقتحم مستوطنون محيط منازل الفلسطينيين في قرية ياسوف شرق سلفيت، حيث تجولوا بين المنازل وسط مخاوف من الاعتداءات على أصحاب المنازل وممتلكاتهم، وفقا لمصادر محلية.