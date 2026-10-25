منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء مصر، مع طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار، واعتدال درجات الحرارة نسبيًا ليلًا مع ميل الأجواء للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير توقعات الطقس إلى استمرار التغيرات الجوية خلال الأيام المقبلة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، قد تكون رعدية أحيانًا، بالتزامن مع تكون الشبورة المائية على بعض الطرق، ونشاط الرياح على فترات، ما يستدعي متابعة النشرات الجوية والتعامل بحذر مع الظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم الأحد في مصر

تستمر الأجواء الخريفية اليوم الأحد، مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال النهار، خاصة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر. ومن المتوقع أن تشهد البلاد تفاوتًا في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، وهو ما يتطلب اختيار الملابس المناسبة لتجنب الشعور بالبرودة خلال الفترات المتأخرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الفترة المقبلة طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارًا على جنوب البلاد، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

من المتوقع تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتتطلب الشبورة المائية من قائدي السيارات توخي الحذر، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، مع استخدام الأضواء المناسبة ومراعاة انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق خلال الأيام المقبلة

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، اعتبارًا من الاثنين 26 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر، على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار متوسطة خلال الفترة من الثلاثاء 27 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع اختلاف شدة الأمطار من منطقة إلى أخرى وفقًا للتطورات الجوية.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تأثر بعض المناطق بامتدادات جوية تسهم في زيادة فرص سقوط الأمطار، خاصة المناطق الجبلية والصحراوية، ما يستدعي متابعة أي تحذيرات تصدرها الجهات المختصة، لا سيما في المناطق التي قد تتعرض لأمطار رعدية.

نشاط الرياح وتغيرات جوية متوقعة

تتوقع الهيئة نشاط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من الاثنين 26 أكتوبر إلى الجمعة 30 أكتوبر، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإحساس بتغيرات الطقس في بعض المناطق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة التحديثات اليومية لخرائط الطقس، نظرًا إلى أن فصل الخريف يشهد تغيرات سريعة في التوزيعات الجوية، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف أماكن سقوط الأمطار وشدتها من يوم إلى آخر.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة المقبلة:

-الاثنين 26 أكتوبر: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.

-الثلاثاء 27 أكتوبر: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

-الأربعاء 28 أكتوبر: العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

-الخميس 29 أكتوبر: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

-الجمعة 30 أكتوبر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة.

وعلى السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 25 و28 درجة، والصغرى بين 17 و18 درجة خلال الفترة نفسها.

أما شمال الصعيد، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 28 و31 درجة، والصغرى بين 16 و18 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 31 و36 درجة، والصغرى بين 19 و20 درجة.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة البيانات الرسمية باستمرار، خاصة مع توقعات سقوط الأمطار والشبورة المائية ونشاط الرياح خلال الأيام المقبلة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، ومراعاة الفروق في درجات الحرارة بين النهار والليل.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة نسبيًا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 29 و31 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية في محافظات الصعيد.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن درجات الحرارة ترتفع بنحو درجتين إلى 3 درجات مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة إلى الباردة خلال الليل، موضحة أن الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا يصل إلى نحو 10 درجات، ما يستدعي مراعاة التغيرات الجوية عند اختيار الملابس، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت المتنبئ الجوي أن الأيام المقبلة ستشهد فرصًا لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ووسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين، بالتزامن مع تأثر بعض المناطق بامتداد منخفض السودان الموسمي، ومرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا منتصف الأسبوع، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية الصادرة عن هيئة الأرصاد للتعرف على تطورات الحالة الجوية.