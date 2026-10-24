حالة الطقس اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة بالمحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 أجواء خريفية متباينة في أنحاء مصر، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ونشاط للرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/ ساعة في عدد من المناطق، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 31 درجة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير توقعات الطقس إلى أن درجات الحرارة تميل إلى البرودة خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، قبل أن تميل الأجواء إلى البرودة أو البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ما حالة الطقس اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في مصر؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء الخريفية تستمر على معظم أنحاء الجمهورية، مع اختلاف درجات الحرارة والظواهر الجوية من منطقة إلى أخرى، إذ يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما ترتفع الحرارة جنوبًا ليسود طقس حار على جنوب الصعيد.

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وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة أو تكون باردة على أغلب المناطق، وهو ما يستدعي مراعاة الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا عند اختيار الملابس، خاصة في المناطق التي تنخفض فيها درجات الحرارة الصغرى.

أين تنشط الرياح اليوم وما سرعتها المتوقعة؟

تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/ ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين ومناطق من أقصى جنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويأتي نشاط الرياح ضمن أبرز العوامل المؤثرة في حالة الطقس اليوم، لا سيما في المناطق التي قد تشهد إثارة للرمال والأتربة، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وارتفاع درجات الحرارة نهارًا في عدد من المحافظات.

ما المناطق المعرضة لسقوط الأمطار اليوم؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمالية أن تكون الأمطار متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس وجنوب الصحراء الشرقية.

وقد تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من محافظة أسوان على فترات متقطعة، ما يجعل متابعة التحديثات الجوية أمرًا مهمًا لسكان المناطق المعرضة لهذه الظواهر.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون الأمطار متوسطة أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح، وذلك على فترات متقطعة، في ظل تفاوت فرص الهطول بين المناطق الساحلية والداخلية.

كيف تكون حالة الملاحة البحرية اليوم في مصر؟

تشهد البحار والمسطحات المائية تفاوتًا في حالة الملاحة اليوم، وفقًا لبيانات حالة البحر وارتفاع الأمواج واتجاه الرياح، وجاءت التوقعات على النحو الآتي.

البحر المتوسط: تكون حالة البحر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: تكون حالة البحر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

خليج السويس: تتراوح حالة البحر بين الاعتدال والاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

ما درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات؟

تتباين درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 بين محافظات الجمهورية، حيث تسجل القاهرة 31 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، بينما تسجل العاصمة الجديدة و6 أكتوبر 32 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات الواردة في بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

القاهرة: العظمى 31، الصغرى 20.

العاصمة الجديدة: العظمى 32، الصغرى 18.

6 أكتوبر: العظمى 32، الصغرى 18.

بنها: العظمى 31، الصغرى 20.

دمنهور: العظمى 29، الصغرى 19.

وادي النطرون: العظمى 31، الصغرى 18.

كفر الشيخ: العظمى 28، الصغرى 19.

بلطيم: العظمى 27، الصغرى 20.

المنصورة: العظمى 29، الصغرى 19.

الزقازيق: العظمى 30، الصغرى 19.

شبين الكوم: العظمى 30، الصغرى 19.

طنطا: العظمى 30، الصغرى 19.

دمياط: العظمى 27، الصغرى 21.

بورسعيد: العظمى 27، الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 31، الصغرى 20.

السويس: العظمى 30، الصغرى 20.

الإسكندرية: العظمى 27، الصغرى 19.

العلمين: العظمى 27، الصغرى 18.

مطروح: العظمى 25، الصغرى 17.

السلوم: العظمى 26، الصغرى 16.

سيوة: العظمى 29، الصغرى 14.

درجات الحرارة في شمال وجنوب سيناء

العريش: العظمى 29، الصغرى 18.

رفح: العظمى 28، الصغرى 17.

رأس سدر: العظمى 30، الصغرى 23.

نِخِل: العظمى 29، الصغرى 15.

كاترين: العظمى 25، الصغرى 11.

الطور: العظمى 29، الصغرى 20.

طابا: العظمى 28، الصغرى 18.

شرم الشيخ: العظمى 33، الصغرى 24.

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 32، الصغرى 22.

رأس غارب: العظمى 31، الصغرى 22.

سفاجا: العظمى 32، الصغرى 22.

مرسى علم: العظمى 32، الصغرى 23.

شلاتين: العظمى 32، الصغرى 24.

حلايب: العظمى 30، الصغرى 24.

أبو رماد: العظمى 31، الصغرى 23.

مرسى حميرة: العظمى 31، الصغرى 23.

أبرق: العظمى 32، الصغرى 22.

جبل علبة: العظمى 32، الصغرى 22.

رأس حدربة: العظمى 30، الصغرى 23.

درجات الحرارة في شمال الصعيد وجنوبه

الفيوم: العظمى 31، الصغرى 18.

بني سويف: العظمى 31، الصغرى 17.

المنيا: العظمى 32، الصغرى 17.

أسيوط: العظمى 32، الصغرى 16.

سوهاج: العظمى 33، الصغرى 18.

قنا: العظمى 36، الصغرى 19.

الأقصر: العظمى 36، الصغرى 19.

أسوان: العظمى 37، الصغرى 20.

الوادي الجديد: العظمى 34، الصغرى 19.

أبو سمبل: العظمى 36، الصغرى 20.

ما أبرز تفاصيل الطقس التي ينبغي متابعتها اليوم؟

تتمثل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم في نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مع فرص لأمطار خفيفة ورعدية أحيانًا في مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، واحتمالية أمطار متوسطة أحيانًا في بعض المناطق المحددة.

كما تتباين درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، إذ تسجل القاهرة عظمى 31 درجة، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 37 درجة، وتبلغ 36 درجة في كل من قنا والأقصر وأبو سمبل.

وتظل متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية والتحديثات الصادرة عنها ضرورية للتعرف على أي تغييرات في فرص الأمطار أو نشاط الرياح أو درجات الحرارة خلال اليوم، خصوصًا في المناطق المتوقع تعرضها للرمال والأتربة أو الأمطار على فترات متقطعة.