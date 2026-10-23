أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم





الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5378 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6275 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7171 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50200 جنيها.

الدولار



واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 23 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 55.35 جنيه

سعر الشراء: 55.25 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.31 جنيه

سعر الشراء: 61.87 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.27 جنيه

سعر الشراء 84 .73 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.75 جنيه

سعر الشراء: 14.72 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.07 جنيه

سعر الشراء: 15.04 جنيه.

كما كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة في معظم المحافظات مع قيم درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي بدرجة أو درجتين.

واضافت أن العظمي في القاهرة الكبرى تسجل اليوم 30 درجة، متابعة: مع غياب أشعة الشمس يحدث أنخفاض واضح في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن فرق درجات الحرارة بين النهار والليل تصل إلى 10 درجات، كما أن هناك نشاط للرياح يعنى على تلطيف الأجواء والشعور بالبرودة ليلا.

ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق سيناء، متابعة: هناك فرص قليلة في تساقط الأمطار على المحافظات الجنوبية.

ونوهت بأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى يوم الأحد، وتنخفض تدريجيا من يوم الاثنين المقبل.