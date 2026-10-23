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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في بداية ونهاية الأسبوع

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا من بداية الأسبوع إلى نهايته، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات في سعر البيع، بالتزامن مع زيادة أسعار باقي الأعيرة والجنيه الذهب، بينما تراجع سعر أونصة الذهب عالميًا بنحو 168.9 دولار.

وتأتي هذه التحركات وسط متابعة مستمرة لأسعار الذهب في السوق المحلية، في ظل تأثر التسعير بالتغيرات العالمية وسعر الدولار المستخدم في تسعير المعدن الأصفر داخل مصر.

أسعار الذهب في بداية الأسبوع ونهايته

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 من 7175 جنيهًا للبيع في بداية الأسبوع إلى 7190 جنيهًا بنهايته، بزيادة قدرها 15 جنيهًا. كما ارتفع سعر الشراء من 7130 جنيهًا إلى 7145 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا من 6280 جنيهًا للبيع في بداية الأسبوع إلى 6290 جنيهًا بنهايته، بزيادة 10 جنيهات.

وارتفع سعر الشراء من 6240 جنيهًا إلى 6250 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات أيضًا.

سعر الذهب عيار 18

صعد سعر جرام الذهب عيار 18 من 5380 جنيهًا للبيع إلى 5390 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بزيادة 10 جنيهات، فيما ارتفع سعر الشراء من 5350 جنيهًا إلى 5355 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 من 4185 جنيهًا للبيع في بداية الأسبوع إلى 4195 جنيهًا في نهايته، بزيادة 10 جنيهات.

كما صعد سعر الشراء من 4160 جنيهًا إلى 4165 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في بداية الأسبوع ونهايته

ارتفع سعر الجنيه الذهب من 50240 جنيهًا للبيع في بداية الأسبوع إلى 50320 جنيهًا بنهايته، بزيادة بلغت 80 جنيهًا.

كما صعد سعر الشراء من 49920 جنيهًا إلى 50000 جنيه، بزيادة 80 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري

سجل سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري ارتفاعًا من 223235 جنيهًا للبيع في بداية الأسبوع إلى 223590 جنيهًا بنهايته، بزيادة 355 جنيهًا.

وارتفع سعر الشراء من 221810 جنيهات إلى 222170 جنيهًا، بزيادة 360 جنيهًا.

سعر أونصة الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، تراجع سعر أونصة الذهب من 4184.8 دولار في بداية الأسبوع إلى 4015.9 دولار بنهايته، بانخفاض بلغ 168.9 دولار.

ويعكس ذلك اختلاف اتجاه حركة الذهب في السوق المحلية عن السعر العالمي خلال الفترة محل المقارنة، إذ ارتفعت الأسعار المحلية وفق البيانات المرسلة رغم تراجع الأونصة بالدولار.

سعر دولار الصاغة في نهاية الأسبوع

بلغ سعر دولار الصاغة في نهاية الأسبوع 55.68 جنيه، مقابل 55.30 جنيه وفق السعر البنكي الوارد في البيانات، بفارق قدره 38 قرشًا.

ويُعد سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب أحد العوامل التي تتم متابعتها عند مقارنة الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، إلى جانب العرض والطلب وتكاليف التداول.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب محليًا رغم تراجع الأونصة عالميًا؟

قد تختلف حركة أسعار الذهب في مصر عن حركة الأونصة العالمية نتيجة تغير سعر الدولار المستخدم في التسعير، فضلًا عن عوامل العرض والطلب المحلية وفروق التسعير وتكاليف التداول. لكن البيانات المتاحة وحدها لا تكفي لتحديد مقدار تأثير كل عامل على حدة.

ارتفع جرام الذهب عيار 21 بمقدار 10 جنيهات في سعر البيع خلال الأسبوع، وصعد الجنيه الذهب 80 جنيهًا، بينما تراجعت الأونصة عالميًا 168.9 دولار، وفق الأسعار المرسلة.

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