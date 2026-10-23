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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دون 4000 دولار.. الذهب يهبط لأدني مستوى في 3 أشهر

الذهب يفقد بريقه عالميا
الذهب يفقد بريقه عالميا
خاطر عبادة

تراجع الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، مع إقبال المستثمرين على بيع المعدن النفيس في خضم موجة بيع شملت أسواق الأسهم، بحسب بلومبرج نيوز.

سعر الذهب عالميا


وهبط المعدن الأصفر بنسبة وصلت إلى 0.9 بالمئة ليقل عن 3990 دولاراً للأونصة، وهو الأدنى منذ منتصف يوليو، بعد أن خسر نحو 3 بالمئة أمس الخميس، ثم قلّص خسائره لاحقاً.
وتعمقت موجة بيع الأسهم خلال تعاملات الجمعة، بينما حافظت سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير على مكاسب الجلسة السابقة، مع تحول المستثمرين من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى السندات الأمريكية بحثاً عن الملاذ الآمن.


موجة بيع مدفوعة بالسيولة 


وقال جاستن لين، المحلل في جلوبال إكس إي تي إف، إن الذهب تعرض على الأرجح لـ"موجة بيع مدفوعة بالسيولة".

وأوضح، وفقاً لبلومبرج، أن هذا النوع من البيع يحدث عادة في الانهيارات الحادة للأسواق، لأن الذهب مصدر ممتاز للسيولة لتغطية نداءات الهامش ومتطلبات رأس المال، مضيفاً أن المعدن بات قريباً من اختبار مستوى حرج عند 3900 دولار للأونصة.


مخاوف الذكاء الاصطناعي تضغط على توقعات الفائدة


ويتزايد قلق المستثمرين بشأن استدامة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهو محرك رئيسي للنمو في الولايات المتحدة.

 ودفع ذلك المتداولين إلى خفض رهاناتهم على خفض جديد لأسعار الفائدة، إذ يقل احتمال خفض بربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل عن 10 بالمئة حالياً.


النفط والتضخم يحدان من مكاسب انخفاض العوائد


ورغم أن تراجع العوائد والرهانات على خفض الفائدة يصب عادة في مصلحة الذهب، فإن التضخم مرشح للبقاء مرتفعاً بفعل صعود أسعار النفط.

 وأدى تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات إلى دفع خام برنت إلى ما فوق 113 دولاراً للبرميل، مع توقعات بأن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمئة.
وخسر الذهب أكثر من خُمس قيمته منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية أواخر فبراير.

وقال كريستوفر وونج، المحلل في مصرف "أوفرسي-تشاينيز بانكينج كورب" (OCBC)، إن المصرف يبقى حذراً في المدى القريب، خصوصاً أن الذهب واجه صعوبة في التجاوب إيجاباً مع التراجع الأخير في العوائد.

وأضاف أن موجة البيع الأخيرة توحي بأن تقليص المخاطر على نطاق أوسع ومخاوف التضخم المستمرة قد تفوقان أثر انخفاض العوائد.

الأسعار في التعاملات

وبحسب بلومبرج، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4014.86 دولاراً للأونصة عند الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت سنغافورة، وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 53.90 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف، واستقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري دون أي تغيير يُذكر.

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