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هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.. عيار 21 وصل كام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.. عيار 21 وصل كام؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

انخفض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 في السوق المحلية، وفقًا للأسعار الواردة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7190 جنيهًا للبيع.

ويأتي ذلك وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع تغيرات سعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب بالسوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر، وفق البيانات المتاحة، المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: بلغ 7190 جنيهًا للبيع و7145 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 5390 جنيهًا للبيع و5355 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: سجل 4195 جنيهًا للبيع و4165 جنيهًا للشراء.

الذهب
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 21: سجل 6290 جنيهًا للبيع و6250 جنيهًا للشراء.

وتختلف أسعار البيع والشراء بحسب السعر المعلن لدى التجار ومحال الصاغة، كما قد تُضاف المصنعية والدمغة والضرائب إلى السعر النهائي للمستهلك وفقًا لطبيعة المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 50,320 جنيهًا للبيع و50,000 جنيه للشراء، وفق الأسعار الواردة.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة من المواطنين الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار، نظرًا إلى ارتباط سعره بتحركات عيار 21 في السوق المحلية، مع اختلاف السعر النهائي بحسب التاجر وتكاليف التداول.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت أونصة الذهب في السوق المحلية 223,590 جنيهًا للبيع و222,170 جنيهًا للشراء.

وعلى المستوى العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب 4015.9 دولار، وهو أحد المؤشرات التي يتابعها المتعاملون لتقييم اتجاهات أسعار المعدن الأصفر في مصر، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب محليًا.

سعر دولار الصاغة اليوم

بلغ سعر دولار الصاغة المستخدم في تسعير الذهب 55.68 جنيه، مقابل 55.30 جنيه وفق السعر البنكي الوارد في البيانات.

ويعكس الفارق بين السعرين اختلافًا بين سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب والسعر البنكي المشار إليه، وهو عامل ينبغي أخذه في الاعتبار عند متابعة حركة الذهب محليًا مقارنة بالسعر العالمي.

لماذا تتغير أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، أبرزها:

السعر العالمي للأونصة: تحركات الذهب في الأسواق الدولية تؤثر في تكلفة المعدن الخام.

سعر الدولار: يؤثر سعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب محليًا في القيمة المقابلة بالجنيه.

العرض والطلب: تؤثر حركة الشراء والبيع داخل السوق المصرية في الأسعار المتداولة.

المصنعية والتكاليف الإضافية: تختلف حسب نوع المشغولات الذهبية والتاجر، وتؤثر في السعر النهائي للمستهلك.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يتوقف قرار شراء الذهب على الغرض من الشراء، سواء كان للزينة أو الادخار، وعلى قدرة المشتري على تحمل تقلبات الأسعار. ومن المهم مقارنة أسعار البيع والشراء، وحساب المصنعية والتكاليف الإضافية، وعدم الاعتماد على تحركات يوم واحد فقط لاتخاذ قرار استثماري.

خلاصة أسعار الذهب اليوم: سجل عيار 21 نحو 6290 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الجنيه الذهب 50,320 جنيهًا للبيع، فيما وصلت أونصة الذهب عالميًا إلى 4015.9 دولار، وسجل دولار الصاغة 55.68 جنيه وفق البيانات المتاحة.

سعر جرام الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أونصة الذهب اليوم

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