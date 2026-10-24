البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

تواجه الكثير من ربات البيوت مشكلة امتصاص البانيه لكميات كبيرة من الزيت أثناء القلي، ما يجعله دهنيًا ويفقده القرمشة المطلوبة، حتى مع استخدام التتبيلة المفضلة. ويرتبط نجاح البانيه والحصول على لون ذهبي وقوام مقرمش من الخارج وطري من الداخل بطريقة التحضير ودرجة حرارة الزيت وبعض التفاصيل التي قد تبدو بسيطة، لكنها تؤثر على النتيجة النهائية.

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

ويمكنك تحضير بانيه مقرمش في المنزل دون أن يصبح مشبعًا بالزيت، من خلال تجنب مجموعة من الأخطاء الشائعة واتباع خطوات بسيطة أثناء التغليف والقلي، للشيف حنان عزمي.

1. وضع البانيه في زيت غير ساخن بدرجة كافية

من أبرز الأخطاء التي تجعل البانيه يمتص مزيدًا من الزيت وضع شرائح الدجاج في زيت لم يصل إلى درجة الحرارة المناسبة. ففي هذه الحالة، يستغرق الغلاف الخارجي وقتًا أطول حتى يتماسك ويتحول إلى اللون الذهبي، ما قد يجعل البانيه أكثر دهنية.

لذلك، احرصي على تسخين الزيت جيدًا قبل بدء القلي، ويمكن استخدام ميزان حرارة للطهي لضبطه عند نحو 170 إلى 180 درجة مئوية، مع مراقبة النار حتى لا يحترق الغلاف الخارجي قبل نضج الدجاج من الداخل.

2. وضع كمية كبيرة من البانيه مرة واحدة

قد يؤدي وضع عدد كبير من شرائح البانيه في المقلاة دفعة واحدة إلى انخفاض درجة حرارة الزيت، خاصة عند استخدام مقلاة صغيرة. ونتيجة لذلك، قد يستغرق القلي وقتًا أطول، ويصبح الغلاف الخارجي أقل قرمشة.

والأفضل هو قلي شرائح الدجاج على دفعات صغيرة، مع ترك مساحة كافية بينها حتى تتحرك في الزيت وتنضج بصورة متساوية.

3. الإفراط في استخدام التتبيلة السائلة

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

تساعد التتبيلة على منح البانيه مذاقًا مميزًا، لكن وجود كمية كبيرة من السوائل على سطح شرائح الدجاج قبل تغليفها بالبقسماط قد يجعل طبقة التغليف رطبة وغير متماسكة.

لذلك، بعد إخراج الشرائح من التتبيلة، تخلصي من السوائل الزائدة قبل تغليفها بالدقيق والبيض والبقسماط، مع الحرص على توزيع طبقة التغليف بالتساوي على جميع الجوانب.

4. استخدام طبقة سميكة من البقسماط

تغطية البانيه بطبقة سميكة وغير متساوية من البقسماط قد تؤدي إلى انفصال أجزاء منها أثناء القلي، كما قد تجعل القوام النهائي غير متجانس.

وللحصول على نتيجة أفضل، غطي الشرائح بطبقة متساوية من الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط، مع الضغط برفق حتى تلتصق الطبقة الخارجية بالدجاج. ويمكن ترك الشرائح في الثلاجة لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة قبل القلي للمساعدة على تماسك التغليف.

5. تقليب البانيه باستمرار

تحريك شرائح البانيه وتقليبها مرات كثيرة قبل أن تتماسك الطبقة الخارجية قد يؤدي إلى سقوط البقسماط وامتصاص الزيت في الأجزاء المكشوفة.

لذلك، اتركي الشرائح حتى تتكون طبقة ذهبية من الجانب الأول، ثم اقلبيها برفق باستخدام ملقط مناسب، مع تجنب الضغط عليها أثناء الطهي.

6. استخدام الزيت أكثر من مرة دون الانتباه لحالته

إعادة استخدام زيت القلي مرات عديدة، خاصة إذا تغير لونه أو ظهرت له رائحة غير طبيعية أو بدأ يخرج دخانًا عند درجات الحرارة المعتادة، قد تؤثر على جودة الطعام ونكهته.

لذلك، راقبي حالة الزيت وتجنبي استخدامه إذا ظهرت عليه علامات التلف، ولا تتركيه يصل إلى مرحلة التدخين أثناء القلي.

كيف تحصلين على بانيه مقرمش وأقل امتصاصًا للزيت؟

للحصول على أفضل نتيجة، اختاري شرائح دجاج متقاربة في السمك حتى تنضج بصورة متساوية، وتأكدي من تسخين الزيت قبل القلي، مع تجنب تكديس المقلاة. وبعد الانتهاء، ضعي البانيه على شبكة معدنية أو ورق مطبخ مخصص لامتصاص الزيت الزائد، وقدميه بعد أن يتخلص من الدهون السطحية.

ومن المهم التأكد من نضج الدجاج من الداخل؛ إذ ينبغي أن تصل درجة حرارته الداخلية إلى 74 درجة مئوية. ولا تعتمدي على اللون الذهبي وحده للحكم على اكتمال النضج.