يا زمالك طريقك سالك.. صنداونز يودع دوري الأبطال والأبيض عينه على اللقب

تلقى نادي الزمالك دفعة معنوية مهمة في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما ودع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، حامل اللقب، منافسات البطولة من الدور التمهيدي، في مفاجأة من العيار الثقيل، قد تمنح الفارس الأبيض فرصة أفضل للمنافسة على اللقب القاري السادس في تاريخه.

صنداونز يودع دوري الأبطال والأبيض عينه على اللقب السادس

وجاء خروج صنداونز ليغير حسابات المنافسة مبكرًا، خاصة أن الفريق الجنوب إفريقي كان أحد أبرز المرشحين للمنافسة على البطولة، بفضل خبراته الإفريقية وإمكاناته الفنية الكبيرة، وهو ما يجعل غيابه عن بقية المشوار تطورًا لافتًا في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الزمالك في استغلال هذه المتغيرات من أجل الذهاب بعيدًا في البطولة، واستعادة أمجاده القارية، بعدما سبق له التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات، ليبقى اللقب السادس هدفًا رئيسيًا لجماهير القلعة البيضاء التي تتطلع إلى رؤية فريقها على منصة التتويج مجددًا.

الزمالك يقترب من حسم التأهل لدور المجموعات

على جانب آخر، قطع الزمالك خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور المجموعات، بعدما حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، ليضع نفسه في موقف جيد قبل مواجهة الإياب المرتقبة في القاهرة.

ويحتاج الفارس الأبيض إلى الفوز أو التعادل في لقاء العودة من أجل حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دور المجموعات، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال فرصة لمواصلة العمل على تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، التي ستشهد مواجهات أكثر صعوبة وقوة في طريق المنافسة على اللقب.

ورغم أهمية نتيجة الذهاب، فإن الزمالك يدرك أن المهمة لم تنته بعد، وأن حسم التأهل يتطلب التعامل بجدية مع مباراة العودة، وتجنب الاستهانة بالمنافس، خصوصًا أن مباريات البطولات الإفريقية كثيرًا ما تشهد مفاجآت غير متوقعة.

وتسعى كتيبة معتمد جمال إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور في لقاء القاهرة، من أجل إنهاء المهمة دون الدخول في حسابات معقدة، وضمان الوجود بين أندية دور المجموعات، حيث تبدأ المواجهات الحقيقية على طريق المنافسة على اللقب القاري.

غياب صنداونز يمنح الزمالك فرصة جديدة

يمثل خروج ماميلودي صنداونز من البطولة أحد أبرز التطورات التي قد تؤثر في شكل المنافسة خلال الأدوار المقبلة، إذ كان الفريق الجنوب إفريقي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الإفريقية، إلى جانب قدرته على المنافسة أمام كبار القارة.

ومن هذا المنطلق، قد يمنح غياب صنداونز الزمالك فرصة أفضل على مستوى حسابات المنافسة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الطريق أصبح سهلًا، في ظل وجود أندية إفريقية تمتلك تاريخًا كبيرًا وخبرات واسعة، وتسعى بدورها إلى التتويج باللقب.

ويحتاج الزمالك إلى التركيز على مستواه الفني، والعمل على معالجة الأخطاء التي قد تظهر خلال المباريات، مع الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق، حتى يتمكن من استغلال الفرصة المتاحة وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة داخل الملعب.

كما أن التأهل إلى دور المجموعات سيمنح الجهاز الفني مساحة أكبر لتقييم أداء اللاعبين، وتحديد نقاط القوة والضعف، قبل الدخول في مواجهات تحتاج إلى جاهزية بدنية وفنية عالية، وقدرة على التعامل مع اختلاف أساليب اللعب وظروف السفر خارج مصر.

احتمالية خروج الترجي تزيد حسابات القرعة أهمية

ولا تتوقف التطورات عند خروج صنداونز فقط، إذ تترقب الأندية المنافسة موقف الترجي التونسي في مواجهته المرتقبة، مع احتمالية وداعه البطولة، وهو ما قد ينعكس على شكل المنافسة وحسابات توزيع الفرق على مستويات القرعة، وفقًا للوائح التصنيف المعتمدة في البطولة.

ويأمل الزمالك في أن تصب نتائج الأدوار التمهيدية في مصلحته، سواء من خلال غياب بعض المنافسين أصحاب الخبرة القارية أو عبر تحسن موقعه في حسابات القرعة، بما قد يساعده على تجنب بعض المواجهات الصعبة مبكرًا، حال تأهله رسميًا وانطباق قواعد التصنيف عليه.

لكن حسابات القرعة تظل مرتبطة باللوائح الرسمية المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولا يمكن الجزم بأن خروج فريق بعينه سيمنح الزمالك مستوى محددًا قبل اكتمال المتأهلين وتحديد آلية التصنيف بصورة نهائية.