أبو الدهب يطالب الزمالك بعرض ناصر منسي للبيع.. وأحمد سليمان يرد

شهد برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر» نقاشًا ساخنًا بين عدد من نجوم الكرة المصرية بشأن أزمة ناصر منسي، مهاجم الزمالك، عقب احتفاله بهدفه في مواجهة الجيش الرواندي، في ظل الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بسبب طريقة الاحتفال، والعقوبات التي أعلن النادي توقيعها عليه.

وبدأ الناقد الرياضي عبداللطيف فوزي حديثه بالإشارة إلى أن ناصر منسي، رغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب احتفاله، حقق رقمًا مميزًا مع الزمالك في البطولات الأفريقية، وهو ما دفع محمود أبو الدهب للاعتراض على وصف اللقطة بأنها احتفال، مؤكدًا أن الأمر لا ينبغي التعامل معه بهذه الصورة.

من جانبه، أكد أحمد سليمان أن الزمالك اتخذ قراره بشأن اللاعب، ووقّع عليه العقوبة اللازمة، معتبرًا أن الأزمة انتهت، إلا أن الإعلامي مهيب عبدالهادي تساءل عن طبيعة العقوبة الموقعة على مهاجم الفريق.

وأوضح عبداللطيف فوزي أن ناصر منسي تعرض لخصم من مستحقاته المالية، إلى جانب تحويله للتحقيق، وهو ما أعاد النقاش حول كيفية تعامل النادي مع الواقعة.

وخلال حديثه، صعّد محمود أبو الدهب من موقفه تجاه اللاعب، قائلًا إن ناصر منسي لاعب جيد، لكنه يرى أن الزمالك، احترامًا لتاريخه وجماهيره، كان عليه التفكير في عرضه للبيع، حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف من لاعبين آخرين.

وأضاف أبو الدهب أن تصرف اللاعب قد يكون مرتبطًا بحالة من الضغط أو عدم الرضا عن المشاركة في المباريات، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر ما حدث، متسائلًا عن طبيعة العلاقة التي ستجمع ناصر منسي بالمدير الفني معتمد جمال داخل الملعب بعد الأزمة.

واستشهد إكرامي بواقعة سابقة تخص حسام حسن، عندما ألقى قميص الأهلي، موضحًا أن النادي اتخذ وقتها قرارًا بإيقافه لمدة 6 أشهر، وفقًا لما ذكره خلال البرنامج، في إشارة إلى ضرورة الحزم في التعامل مع مثل هذه التصرفات.

في المقابل، تدخل محمد عبدالمنصف مشيرًا إلى أن الزمالك سبق أن تعامل مع مواقف مشابهة، فيما رد أحمد سليمان على انتقادات أبو الدهب، قائلًا إن هناك لاعبين ارتكبوا أخطاء كبيرة بحق أنديتهم، ورغم ذلك تعاقدت معهم أندية أخرى، مضيفًا أن بعض اللاعبين أساؤوا إلى أنديتهم دون أن يمنعهم ذلك من مواصلة مسيرتهم الكروية.

وعاد أبو الدهب للتأكيد على أن اعتراضه الأساسي يتعلق بوصف ما حدث بأنه احتفال، وليس بالأرقام التي حققها اللاعب، بينما أوضح عبداللطيف فوزي أنه أراد تسليط الضوء على الإنجاز الرقمي لناصر منسي، بعيدًا عن الجدل المثار حول الواقعة.

ناصر منسي يقترب من قائمة تاريخية في الزمالك أفريقيًا

وأوضح عبداللطيف فوزي أن ناصر منسي سجل هدفه الثامن في البطولات الأفريقية بقميص الزمالك، ليحتل المركز الثامن في قائمة هدافي الفريق التاريخيين أفريقيًا، بالتساوي مع محمود عبدالمنعم كهربا ومصطفى محمد، برصيد 8 أهداف لكل لاعب.

وأشار إلى أن مهاجم الزمالك يفصله هدف واحد عن معادلة رصيد أيمن منصور ومحمد صبري وأحمد جعفر وباسم مرسي، الذين سجل كل منهم 9 أهداف أفريقية بقميص الفريق.

وفي ختام النقاش، عاد مهيب عبدالهادي للتساؤل عن العقوبات التي تعرض لها ناصر منسي، ليوضح عبداللطيف فوزي أنها تشمل خصمًا من مستحقاته المالية، وإيقافه عن التدريبات الجماعية لأجل غير مسمى، وتحويله للتحقيق، وهو ما دفع مهيب للتساؤل عن الإجراءات الإضافية التي يرى أبو الدهب ضرورة اتخاذها بحق اللاعب.