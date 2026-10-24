بسبب أزمة تجديد عقده.. هل استبعد الأهلي ياسر إبراهيم من حساباته؟

أثار غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الحسابات الأخيرة للفريق تساؤلات بشأن علاقته بملف تجديد تعاقده في ظل حاجة الأهلي إلى الاستقرار الدفاعي خلال المرحلة الحالية التي تشهد ارتباطات مهمة على المستويين المحلي والقاري.

وفي الوقت الذي تفرض فيه أزمة الإصابات والغيابات تحديات على الجهاز الفني للأهلي في مركز قلب الدفاع ظهرت تكهنات حول إمكانية ارتباط استبعاد اللاعب بموقف مفاوضات التجديد قبل أن يخرج وائل جمعة مدير الكرة بالنادي لينفي هذه الأنباء بشكل قاطع مؤكدًا أن القرار لا يتعلق بأي خلافات إدارية أو تعاقدية.

ويأتي هذا التوضيح في توقيت مهم بالنسبة إلى الأهلي الذي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية وسط رغبة في حسم التأهل إلى دور المجموعات وتجاوز آثار التعادل الأخير مع القناة وإعادة التركيز إلى المنافسات المقبلة.

هل أصبح ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي بسبب التجديد؟

نفى وائل جمعة وجود أي علاقة بين استبعاد ياسر إبراهيم وملف تجديد تعاقده واضعًا حدًا للتكهنات التي ربطت غياب المدافع عن المشاركة في المباريات بوجود أزمة إدارية بين اللاعب والنادي.

وأوضح مدير الكرة أن ياسر إبراهيم عاد مؤخرًا من الإصابة وأن الجهاز الفني يرى ضرورة منحه بعض الوقت قبل الدفع به في المباريات بصورة طبيعية حتى يستعيد جاهزيته البدنية والفنية ويصبح قادرًا على تقديم المستوى المنتظر منه مشيرا الى أن اللاعب شعر أمس بعودة الاصابة من جديد بعد شعوره ببعض الآم فى نفس المكان الذى كان يعاني منه وسيخضع اليوم السبت لكشف طبي لتحديد موقفه من مباراة الغد .

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل حساسية ملف تجديد عقود اللاعبين داخل الأهلي لا سيما عندما يتعلق الأمر بعناصر أساسية تمتلك خبرات كبيرة وتؤدي أدوارًا مؤثرة في مشوار الفريق بمختلف البطولات.

لكن تصريحات مدير الكرة تعيد توجيه الاهتمام إلى الجانب الفني وتضع جاهزية اللاعب وقدرته على استعادة مستواه في مقدمة العوامل التي تحكم موعد عودته إلى المشاركة بعيدًا عن أي تفسيرات مرتبطة بمستقبله التعاقدي.

أزمة الدفاع تمنح عودة ياسر إبراهيم أهمية مضاعفة

لا تتوقف أهمية عودة ياسر إبراهيم عند كونه أحد الخيارات الدفاعية المتاحة أمام الجهاز الفني بل ترتبط أيضًا بالاحتياجات الحالية للأهلي الذي يعاني من أزمة في مركز قلب الدفاع ما يجعل استعادة العناصر الجاهزة ضرورة لتخفيف الضغوط خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وائل جمعة أن الفريق يحتاج إلى جهود اللاعب مشيرًا إلى أهمية حصوله على فرصة لاستعادة حساسية المباريات بعد فترة الغياب بسبب الإصابة.

وتفرض طبيعة مركز قلب الدفاع متطلبات خاصة على اللاعبين العائدين من الإصابات إذ لا تقتصر الجاهزية على استكمال التدريبات أو التعافي البدني بل تمتد إلى استعادة التفاهم مع زملاء الخط الخلفي وسرعة اتخاذ القرار والتعامل مع التحولات الهجومية للمنافسين.

ومن هنا تبدو عودة ياسر إبراهيم إلى حسابات الأهلي مرتبطة بمدى استجابته لبرنامج التجهيز ورؤية الجهاز الفني بشأن التوقيت المناسب لإشراكه خاصة أن الاعتماد على لاعب لم يستعد كامل جاهزيته قد يضع الفريق أمام مخاطر إضافية في المباريات الحاسمة.

وفي المقابل فإن استمرار أزمة الدفاع يزيد من أهمية تجهيز اللاعب في أسرع وقت ممكن دون التسرع في الدفع به قبل الوصول إلى المستوى المطلوب وهو ما يضع الجهاز الفني أمام معادلة دقيقة بين الحاجة إلى خدماته والحفاظ على سلامته وجاهزيته.

وائل جمعة يفرض مبدأ إغلاق صفحة التعادل مع القناة

وبالتوازي مع حسم الجدل حول ياسر إبراهيم شدد وائل جمعة على ضرورة تجاوز آثار التعادل مع القناة وعدم السماح للنتيجة الأخيرة بالتأثير على استعدادات الفريق للمباريات المقبلة.

وتعكس هذه الرسالة رغبة إدارة الكرة في إعادة توجيه تركيز اللاعبين نحو الاستحقاقات القادمة خاصة أن الأهلي يدخل مرحلة تتطلب التعامل مع كل مباراة باعتبارها خطوة مهمة في مشواره نحو المنافسة على البطولات.

وأكد مدير الكرة أن الفريق تنتظره مواجهات مهمة تحتاج إلى أعلى درجات التركيز والجدية من جميع اللاعبين من أجل استعادة الانتصارات ومواصلة المنافسة بقوة.

كما شدد على وجود نظام صارم للمرحلة المقبلة في إشارة إلى أهمية الالتزام والانضباط داخل الفريق وعدم السماح لأي تراجع في الأداء أو التركيز بالتأثير على أهداف النادي.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كيتارا

وعلى الصعيد الفني يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المواجهة بأفضلية الفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1 وهي النتيجة التي تمنحه فرصة مهمة لحسم التأهل لكنها تفرض عليه في الوقت نفسه ضرورة التعامل بجدية مع لقاء العودة وتجنب منح المنافس فرصة للعودة إلى المنافسة.

ويسعى الجهاز الفني إلى استغلال التدريبات الأخيرة في وضع اللمسات النهائية على خطة المباراة وتحديد العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي تضمن الحفاظ على الأفضلية التي خرج بها الفريق من لقاء الذهاب.

كما تمثل المباراة فرصة أمام الأهلي لاستعادة الثقة بعد التعادل مع القناة وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الهدوء إلى الأجواء المحيطة بالفريق وتمنحه دفعة معنوية قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من البطولة القارية.