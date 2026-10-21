الأهلي يُحدّد موعد حسم تجديد عقد ياسر إبراهيم

منح مسئولو النادي الأهلي ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، مهلة حتى فترة التوقف الدولي المقبلة لحسم موقفه من العرض المقدم لتجديد عقده، في ظل اقتراب نهاية تعاقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم ملف اللاعب مبكرًا، لضمان استمرار أحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي، خاصة مع تمسك النادي بالإبقاء على القوام الرئيسي للفريق خلال المواسم المقبلة.

يتضمن العرض المالي المقدم من الأهلي حصول ياسر إبراهيم على 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب مكافأة إضافية تصل إلى 10 ملايين جنيه، في محاولة لإقناعه بالموافقة على التجديد والاستمرار مع الفريق.

وينتظر مسئولو النادي رد المدافع على العرض خلال المهلة المحددة، بينما يدرس اللاعب موقفه في ظل وجود احتمالية لخوض تجربة احترافية خارج مصر، وهو ما يبقي مستقبله مع القلعة الحمراء مفتوحًا لحين اتخاذ قراره النهائي.

ويواصل ياسر إبراهيم الغياب عن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة القناة، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً.