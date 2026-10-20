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تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

تواصل إدارة النادي الأهلي تحركاتها لحسم ملفات تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة الحفاظ على العناصر الأساسية وتحديد احتياجات الفريق قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتتصدر ملفات محمد هاني وياسر إبراهيم قائمة الأولويات داخل القلعة الحمراء، بالتزامن مع ترقب حسم موقف المغربي أشرف بن شرقي، في ظل وجود اعتبارات فنية ومالية تتحكم في مستقبل اللاعبين مع الفريق.

محمد هاني يقترب من حسم ملف التجديد مع الأهلي

لا يزال مستقبل محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، محل اهتمام داخل القلعة الحمراء، في ظل استمرار المفاوضات بشأن تجديد عقده وعدم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وتدور المفاوضات حول المقابل المالي وشروط التعاقد، حيث تشير التفاصيل المتداولة إلى أن العرض المطروح يبلغ نحو 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه مكافآت في الموسم الواحد.

وشهدت المناقشات اختلافًا بشأن ربط جزء من قيمة العقد بنسبة مشاركة اللاعب في المباريات، مع طرح مقترح برفع النسبة التي يحصل عليها عند توقيع العقد إلى 50% بدلًا من 25%، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة اتفاق ترضي الطرفين.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء الملف في أقرب وقت ممكن، لتجنب استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل اللاعب حتى يناير المقبل، خاصة مع أهمية تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية مبكرًا.

الأهلي يطلب حسم موقف ياسر إبراهيم قبل نهاية أكتوبر

يأتي ملف ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، ضمن الملفات التي تحتاج إلى حسم خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار المفاوضات بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتتجه إدارة النادي إلى الحصول على رد نهائي من اللاعب قبل نهاية أكتوبر الجاري، لتحديد موقفه من الاستمرار مع الفريق، وتفادي دخوله الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا خلال يناير المقبل.

وفي الوقت نفسه، يرتبط مستقبل المدافع باحتمالات تلقي عروض خارجية، مع تداول أنباء عن اهتمام نادي أهلي بنغازي الليبي بالتعاقد معه، إلى جانب إمكانية تجدد الاهتمام السعودي بضمه.

وتعمل إدارة الأهلي على حسم موقف اللاعب مبكرًا، بما يسمح لها بالتخطيط للموسم الحالي وتحديد البدائل المناسبة حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

أشرف بن شرقي ينتظر حسم ملف محمد هاني

على صعيد آخر، يرتبط فتح ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي بالانتهاء من مفاوضات محمد هاني، على أن تتضح الصورة بشأن مستقبله مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

وتتمثل أبرز نقاط النقاش في المقابل المالي، خاصة مع وجود توجه داخل النادي للحفاظ على سقف محدد لرواتب اللاعبين الأجانب، يتراوح وفقًا للتفاصيل المتداولة بين 900 ألف دولار ومليون و100 ألف دولار سنويًا.

ويأتي راتب بن شرقي ضمن الاعتبارات التي تحتاج إلى مراجعة في إطار المفاوضات، بما يحقق التوازن بين متطلبات اللاعب والسياسة المالية للنادي.

حسم ملفات التجديد قبل الانتقالات الشتوية

وتعمل إدارة الأهلي على تسريع وتيرة المفاوضات مع اللاعبين الذين تقترب عقودهم من نهايتها، لتجنب الدخول في فترة الانتقالات الشتوية دون وضوح بشأن مستقبل العناصر الأساسية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات في ملفات محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف بن شرقي، في ظل سعي النادي إلى الحفاظ على استقرار الفريق، وحسم القرارات التعاقدية بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني وخطط الإدارة للموسم الجاري.

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