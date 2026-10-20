هل يتم تسريح منتخب مصر لكرة الصالات بعد السقوط أمام المغرب؟.. مصدر يجيب

كشف مصدر مطلع داخل منتخب مصر لكرة الصالات ، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تسريح اللاعبين، عقب الخسارة الثقيلة أمام المغرب بسداسية نظيفة، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أنه لم يصدر أي قرار نهائي بشأن مصير اللاعبين حتى الآن، مشيرًا إلى أن الاتجاه هو الانتظار لحين انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة، ثم تقييم الأداء والنتائج بصورة شاملة قبل اتخاذ أي قرارات تخص مستقبل الفريق.

وأوضح أن الجهاز المسؤول سيعد تقريرًا فنيًا يتضمن أسباب الخسارة أمام المغرب، والوقوف على أوجه القصور التي أدت إلى هذه النتيجة، إلى جانب تقييم أداء اللاعبين خلال مشوار البطولة، تمهيدًا لدراسة الخطوات المقبلة بناءً على ما ستكشف عنه التقارير الفنية.

وأضاف المصدر ، أن التعامل مع الموقف لن يقتصر على نتيجة مباراة واحدة، رغم قسوة الخسارة أمام المنتخب المغربي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا شاملًا للاعبين والمنظومة الفنية، في ضوء الاستحقاقات المنتظرة.

وشدد على ضرورة مراعاة خطة إعداد المنتخب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المشروع يستهدف بناء فريق قادر على المنافسة والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، وهو ما يتطلب دراسة مستقبل اللاعبين وفق رؤية فنية واضحة، وليس اتخاذ قرارات متسرعة عقب مباراة واحدة.

وخسر منتخب مصر أمام المغرب بنتيجة 6-0 في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، ليضرب المنتخب المغربي موعدًا مع أنجولا في النهائي.

بينما يلتقي المنتخب المصري مع الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على أمل حصد الميدالية البرونزية والتأهل إلى كأس العالم 2028.