بيراميدز في الصدارة والأهلي وصيفا.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بإقامة أربع مباريات قوية، تتصدرها مواجهة الزمالك أمام بترول أسيوط، ولقاء بيراميدز ضد طلائع الجيش، في ظل اشتعال المنافسة على صدارة جدول الترتيب مع بداية الموسم.

وتحظى مباريات اليوم بأهمية كبيرة للفرق المشاركة، سواء في سباق المنافسة على المراكز الأولى أو في محاولة تحسين المواقع بجدول الدوري، خاصة مع تقارب النقاط بين عدد من الأندية.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، يليه الأهلي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع مودرن سبورت والاتحاد السكندري.

نتائج مباريات أمس الاثنين في الدوري المصري

شهدت منافسات الجولة السابعة، أمس الاثنين، إقامة ثلاث مباريات، انتهت بفوز المقاولون العرب على الشرقية إنبي بثلاثة أهداف دون رد، ليحصد ذئاب الجبل ثلاث نقاط مهمة في مشوارهم بالمسابقة.

كما نجح سموحة في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل، بينما انتهت مواجهة المصري البورسعيدي وأبو قير للأسمدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

تقام اليوم الثلاثاء أربع مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وجاءت المواعيد كالتالي:

بترول أسيوط ضد الزمالك: الساعة 5:00 مساءً.

زد ضد مودرن سبورت: الساعة 5:00 مساءً.

وادي دجلة ضد البنك الأهلي: الساعة 8:00 مساءً.

طلائع الجيش ضد بيراميدز: الساعة 8:00 مساءً.

الزمالك يسعى لمواصلة المنافسة على المراكز الأولى

يدخل الزمالك مواجهة بترول أسيوط بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة الضغط على فريقي بيراميدز والأهلي في سباق المنافسة على الصدارة.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع مودرن سبورت والاتحاد السكندري، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة إليه في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

بيراميدز يستهدف تعزيز صدارته أمام طلائع الجيش

في المقابل، يخوض بيراميدز مواجهة طلائع الجيش وهو متربع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، ويسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على فارق النقاط مع ملاحقيه.

ويأمل طلائع الجيش في استغلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما جمع 7 نقاط وضعته في المركز الرابع عشر، وفقًا لجدول الترتيب قبل انطلاق مباريات اليوم.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الثلاثاء

يأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

بيراميدز: 18 نقطة.

الأهلي: 16 نقطة.

الزمالك: 13 نقطة.

مودرن سبورت: 13 نقطة.

الاتحاد السكندري: 13 نقطة.

سيراميكا كليوباترا: 12 نقطة.

المقاولون العرب: 11 نقطة.

سموحة: 10 نقاط.

البنك الأهلي: 9 نقاط.

بتروجت: 8 نقاط.

زد: 8 نقاط.

المصري البورسعيدي: 8 نقاط.

القناة: 7 نقاط.

طلائع الجيش: 7 نقاط.

وادي دجلة: 6 نقاط.

بترول أسيوط: 5 نقاط.

الشرقية إنبي: 4 نقاط.

أبو قير للأسمدة: 4 نقاط.

الجونة: نقطتان.

غزل المحلة: نقطة واحدة.

وتترقب جماهير الكرة المصرية نتائج مباريات اليوم، في ظل إمكانية حدوث تغييرات في ترتيب الفرق، خاصة في المراكز الأولى، مع سعي بيراميدز للحفاظ على الصدارة، ومحاولة الأهلي والزمالك تقليص الفارق ومواصلة المنافسة على القمة.