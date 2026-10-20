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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يواجه طلائع الجيش اليوم بحثًا عن مواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري

بيراميدز
بيراميدز
محمد سمير

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026، على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها المتصدر إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه على قمة جدول الترتيب.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يتطلع بيراميدز إلى مواصلة بدايته القوية في المسابقة، بينما يأمل طلائع الجيش في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب.

يدخل بيراميدز المواجهة متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الست السابقة، ليقدم انطلاقة قوية على مستوى النتائج والأداء.

وسجل الفريق 13 هدفًا خلال مبارياته الماضية، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط، وهو ما يعكس الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية اللتين يتمتع بهما منذ بداية الموسم.

ويطمح بيراميدز إلى حصد النقاط الثلاث وتحقيق انتصاره السابع على التوالي، من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الابتعاد عن منافسيه في سباق الدوري، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد النتائج الإيجابية المتتالية.

على الجانب الآخر، يخوض طلائع الجيش المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل واحد مقابل ثلاث هزائم.

وأحرز الفريق خمسة أهداف خلال مبارياته الست السابقة، فيما استقبلت شباكه ثمانية أهداف، ليصبح تحسين الأداء الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية من أبرز التحديات التي تواجهه قبل لقاء بيراميدز.

ويسعى طلائع الجيش إلى استعادة التوازن وتصحيح مساره في المسابقة، خاصة بعد تعرضه لثلاث هزائم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تمنح لاعبيه دفعة معنوية وتساعده على التقدم في جدول الترتيب.

من المنتظر أن يعتمد طلائع الجيش على الانضباط التكتيكي والحد من المساحات أمام لاعبي بيراميدز، مع محاولة إيقاف خطورته الهجومية وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تكلفه استقبال أهداف.

في المقابل، يدخل بيراميدز اللقاء بثقة كبيرة، مدعومًا بسلسلة انتصاراته المتتالية وقدرته على التسجيل، ويأمل في فرض أسلوبه منذ البداية واستغلال الفرص المتاحة لحسم المواجهة.

وتتجه الأنظار إلى استاد جهاز الرياضة لمتابعة اللقاء، الذي يسعى خلاله بيراميدز إلى تأكيد انطلاقته القوية ومواصلة التربع على القمة، بينما يطمح طلائع الجيش إلى تعطيل مسيرة المتصدر والخروج بنتيجة إيجابية تعيد الثقة إلى صفوفه.

بيراميدز طلائع الجيش صدارة الدوري الدوري

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