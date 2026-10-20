محمد شبانة يكشف كواليس جلسة الشباب والرياضة في منتدى مصر 2026

أكد الإعلامي محمد شبانة فخره بالمشاركة في منتدى مصر، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى التي شارك فيها تناولت الشباب والرياضة وبناء الإنسان المصري، وشهدت مناقشات صريحة حول الفجوات والتحديات قبل استعراض الإنجازات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يُذاع على قناة "CBC": "الحقيقة أنا أفخر إني شاركت في منتدى مصر، لأن النهارده كان عندنا أولى جلسات المنتدى، وكانت عن الشباب والرياضة وبناء الإنسان المصري".

وأضاف: "كنا بنتكلم فيها بكل حرية، وتحدثنا بشكل واضح مع السادة الحاضرين أو الضيوف اللي كانوا موجودين في الجلسة، وكنا بنتحدث عن الفجوات قبل ما نتكلم عن الإنجازات".

وتابع: "كنا بنتكلم عن الأثر: تحقق ولا لأ؟ قبل ما نتكلم عن الإنشاءات وما قدمته الدولة من ثروة إنشائية شبابية رياضية تاريخية بعشرات المليارات".

وأوضح أن الهدف من المنشآت الرياضية والشبابية التي أنشأتها الدولة هو الوصول إلى أثر حقيقي في حياة المواطنين، من خلال تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة وتأهيل الشباب وبناء شخصياتهم، مؤكدًا أن الرياضة لا تقتصر على المنافسة وتحقيق الفوز، بل تسهم في تكوين شخصية الشاب المصري.

وأشار شبانة إلى مشاركة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، في الجلسة، قائلًا: "النهارده كان موجود السيد الوزير الكابتن جوهر نبيل، ممثل الحكومة في الجلسة، وتحدث عن الفجوات بكل روح، وتحدث عن اللي هيحصل في الفترة المقبلة، وكل التسهيلات اللي هتقوم بيها الدولة من خلال الوزارة لكي يمارس كل مواطن مصري الرياضة، مش بس عشان يكسب، لأ، عشان يمارس الرياضة عشان صحته، وعشان يكتسب كل الصفات اللي تشكل شخصيته".

وأضاف أن النقاش لم يقتصر على الأطفال والشباب والفتيات، بل امتد إلى كبار السن، لافتًا إلى أن الوزير تحدث عن إمكانية دخول المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر إلى المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع: "الحقيقة النهارده كانت جلسة مهمة جدًا، تحدثنا عن الأندية الشعبية، وتحدثنا عن احتياجات مراكز الشباب ونشر الفكر السليم للاستثمار فيها".

وشدد على أهمية متابعة الأندية الشعبية واستغلال شعبيتها ومكانتها في تحقيق عوائد استثمارية تساعدها على التطور، موضحًا أن ذلك قد يتطلب تدريب مسؤولي هذه الأندية على الاستثمار من خلال برامج ووحدات تدريبية تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

وقال شبانة: "النهارده بنتكلم على الأندية الشعبية، مش بس الأهلي والزمالك والاتحاد والمصري والمحلة، لأ، بنتكلم عن أندية شعبية موجودة في كل مكان، بنتكلم عن المنصورة والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان والمنيا ودمياط، وكل الشرقية، في كل حتة".

وأضاف أن الأندية الشعبية المنتشرة في المدن المصرية تمثل جزءًا مهمًا من المجتمع، وتسهم في تعزيز الانتماء لدى الجماهير، سواء من خلال كرة القدم أو الرياضات الأخرى.

وأوضح أن الجلسة شهدت نماذج ملهمة، إلى جانب مناقشة الفجوات والتحديات، قائلًا: "الحقيقة كان فيه نماذج النهارده ملهمة، كنت بتكلمكم فيها، يعني كنا بنبحث عن الفجوات أكتر ما بنبحث عن الإنجازات، ورغم ذلك النهارده كان فيه إفرازات للإنشاءات اللي تمت، والأفكار اللي نبتت، والتدريب اللي تم للعديد من الشباب من سنة 2014 لغاية النهارده".

ولفت إلى مشاركة عدد من النماذج الرياضية، من بينهم كرم جابر، الذي وصفه بأنه أحد خريجي مراكز الشباب، وسيف عيسى، نجم التايكوندو الأولمبي، ومحمد رضوان، أحد نجوم رياضات أصحاب القدرات الخاصة في رفع الأثقال.

وأشار شبانة إلى الاهتمام بالمناطق البعيدة والمجتمعات المحلية، مثل سيوة وحلايب وشلاتين والنوبة، موضحًا أن جوهر نبيل أكد الاهتمام بهذه المناطق خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة طبيعة احتياجات القرى مقارنة بالمدن.

وتطرق إلى ما طرحه محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بشأن أرقام المنشآت الشبابية والرياضية، موضحًا أن هذه الأرقام تعكس حجم ما أُنجز خلال السنوات الماضية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن مصر تضم نحو 4600 مركز شباب، إلى جانب بيوت الشباب والاستادات المنتشرة في مختلف المناطق، لافتًا إلى أن مجاهد أشار إلى أن نسبة من هم دون سن الخامسة عشرة تتراوح بين 30% و31% من إجمالي الشعب المصري، وهو ما يعكس أهمية الاستثمار في الشباب والرياضة وبناء الإنسان.