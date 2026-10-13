الاتحاد الرياضي للشركات يكرّم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية

كرّم الاتحاد العام الرياضي للشركات المحاسب محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، تقديرًا لجهوده وتعاونه في إنجاح بطولة غزل المحلة الدولية للشطرنج السريع، التي استضافها نادي غزل المحلة مؤخرًا.

تكريم وكيل الشباب والرياضة

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، المحاسب محمد خلاف المشرف العام علي نشاط الشطرنج بالاتحاد ومدير البطولة الاولي للشركات للشطرنج السريع بغزل المحلة ، الذي سلّمه درع البطولة، نيابةً عن الأستاذ محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد، تقديرًا للدور الذي قامت به المديرية في دعم البطولة والمساهمة في تنظيمها بصورة مشرفة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشهد اللقاء حضور الدكتورة أمل فهمي، وكيل المديرية للرياضة، حيث ثمّن الاتحاد جهود مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وما قدمته من دعم وتعاون أسهما في نجاح البطولة، بما يعكس قدرة المحافظة على استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

دعم الأبطال الرياضيين

من جانبه، أعرب المحاسب محمد فتحي توفيق عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا استمرار المديرية في دعم الأنشطة والبطولات الرياضية، وتوطيد أواصر التعاون مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتشجيع ممارسة الألعاب الذهنية، وعلى رأسها الشطرنج.

التعاون المشترك لتنمية مهارات



ويأتي التكريم تأكيدًا على أهمية الشراكة والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالغربية والاتحاد العام الرياضي للشركات، ودورهما في دعم الحركة الرياضية وتنظيم البطولات التي تسهم في تعزيز مكانة المحافظة رياضيًا.