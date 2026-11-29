​في قصة تجسد أسمى معاني العزيمة والإصرار، خطفت الحاجة سكرة، ابنة الشهداء، الأنظار برحلتها الاستثنائية مع كتاب الله، بعدما تمكنت من إتمام حفظ القرآن الكريم كاملاً بالاعتماد على الحفظ السمعي على مدار 15 عاماً من المثابرة، رغم عدم إجادتها القراءة أو الكتابة.

​وأوضحت الحاجة سكرة أن رحلتها مع حفظ القرآن بدأت في مرحلة لاحقة من حياتها، وذلك بعد الزواج والإنجاب وكبر الأبناء وأداء رسالتها الأسرية، مشيرة إلى أن افتتاح مسجد قريب يضم حلقة لتحفيظ القرآن ووجود مُحفّظة شجّعها على خوض التجربة.

​وأضافت أنها كانت تتوجه إلى المسجد للحفظ السمعي، ثم تعود إلى المنزل لترديد الآيات، حيث كان زوجها يقف داعماً لها ويستمع لتلاوتها، إلى جانب الاستعانة بالإذاعة عبر «الراديو» لمساعدتها على التثبيت والمراجعة، مؤكدة أن سورة البقرة استغرقت منها نحو عامين ونصف العام وكانت الأصعب في مسيرتها، قبل أن تصبح السور التالية أيسر مع الاستمرار.

​وأشارت الحاجة سكرة إلى أنها أتمت حفظ القرآن الكريم في 15 عاماً، لافتة إلى أنها لم تتعلم القراءة والكتابة بسبب انشغالها وتركيزها الأكبر على حفظ القرآن، ومعربة عن أمنيتها في إتقان التجويد قبل وفاتها، إلى جانب أمنيتها في أداء مناسك العمرة أو الحج.