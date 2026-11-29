كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 مركبات "تروسيكل" بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بطريق الإسكندرية / القاهرة الزراعى بنطاق محافظة المنوفية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبات الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائديهم ومرافقيهم (6 أشخاص – جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 26/ الجارى فى إطار اللهو والاستعراض.
تم التحفظ على المركبات .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.