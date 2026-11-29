دعا رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الهيئات والمنظمات الدولية إلى ضرورة العمل على وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من الانتهاكات والعدوان المستمر.

وقال الزيدي في تدوينة له على موقع (اكس)، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يجدد العراق، حكومةً وشعباً، وقوفه المبدئي مع حق الفلسطينيين في وجودهم الأبدي على أرضهم التاريخية، التي اعترف بها المجتمع الدولي والمواثيق الدولية".

وأضاف، أننا "نؤكد على إيماننا بأنّ الحل العادل، وكفّ العدوان، وإزالة الاحتلال، هو الضامن الأساس للاستقرار والتهدئة في عموم الشرق الأوسط".

وتابع رئيس الوزراء، أنه "يتعين على كلّ الهيئات والمنظمات الدولية، أن توقف ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من مأساة وإبادة جماعية، وحرمان من حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه، وفي جذوره الممتدة فيها إلى عمق التاريخ".