تشهد محافظة بورسعيد تحركات ميدانية مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالأحياء، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع المشكلات اليومية، في إطار خطة تستهدف تحسين مستوى النظافة، والاستعداد لموسم الأمطار، وإزالة الإشغالات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.

تحركات مكثفة بأحياء بورسعيد.. تطهير صفايات الأمطار ورفع الإشغالات وحملات نظافة موسعة لمواجهة الحشرات

وتتنوع هذه الجهود بين تطهير شبكات الصرف وصفايات الأمطار، وتنفيذ حملات النظافة ومكافحة الحشرات، إلى جانب التصدي للمخالفات التي تعوق حركة المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة التعامل مع المشكلات والشكاوى.

بورفؤاد.. تطهير صفايات الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء

تفقدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال تطهير صفايات الأمطار بمساكن الجزيرة في منطقة الحرفيين، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة الدكتور محمد جودة ومي الدويك، نائبي رئيس المدينة.

وأكدت رئيسة المدينة رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار، مع استمرار أعمال تطهير البيارات والبالوعات وشبكات الصرف الصحي بمختلف المناطق، وتنفيذ أعمال الملس والتسليك والتطهير بشكل يومي، لضمان كفاءة الشبكات ومنع حدوث أي انسدادات أو طفوحات بالشوارع.

تحركات مكثفة بأحياء بورسعيد.. تطهير صفايات الأمطار ورفع الإشغالات وحملات نظافة موسعة لمواجهة الحشرات

كما شددت على ضرورة إجراء التجارب الميدانية للتأكد من جاهزية صفايات الأمطار وقدرتها على استيعاب المياه، مع استمرار التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وسرعة التعامل مع أي مستجدات.

حي الشرق.. حملة لإزالة الإشغالات بمحيط مول الأوت ليت

وفي حي الشرق، قاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، تحركات ميدانية بمحيط مول الأوت ليت والشوارع الجانبية المحيطة به، بمشاركة نائبي رئيس الحي وإدارتي الإشغالات وتحسين البيئة، لمتابعة الأوضاع وإزالة أي إشغالات أو تعديات تؤثر على حركة المواطنين والمظهر العام.

تحركات مكثفة بأحياء بورسعيد.. تطهير صفايات الأمطار ورفع الإشغالات وحملات نظافة موسعة لمواجهة الحشرات

وشملت الحملة مراجعة التزام الأنشطة التجارية بالمساحات المحددة لها، ورفع التعديات التي تعوق حركة المارة والسيارات، إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع.

تحركات مكثفة بأحياء بورسعيد.. تطهير صفايات الأمطار ورفع الإشغالات وحملات نظافة موسعة لمواجهة الحشرات

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات والمتابعة الميدانية، وعدم السماح بعودة الإشغالات والمظاهر العشوائية، مع الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة والشوارع دون عوائق.

حي العرب.. حملة نظافة وتطهير بسوق العصر

وفي حي العرب، نُفذت حملة نظافة موسعة بسوق العصر والمناطق المحيطة به، بالتزامن مع أعمال مكافحة الحشرات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، وتحت المتابعة الميدانية للمهندسة شيماء جودة، رئيسة الحي.

تحركات مكثفة بأحياء بورسعيد.. تطهير صفايات الأمطار ورفع الإشغالات وحملات نظافة موسعة لمواجهة الحشرات

وتضمنت الحملة رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وكنس وغسل الباكيات، وتنظيف وتطهير صناديق القمامة، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة الحشرات للحد من انتشارها.

وتستهدف هذه الأعمال الحفاظ على نظافة السوق والمناطق المحيطة به، وتوفير بيئة صحية وآمنة للمترددين عليه وأصحاب المحال التجارية.