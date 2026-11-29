أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن سلامة الغذاء ليست مجرد مخالفة تُحرر بل مسؤولية تبدأ من المنشأة وتنتهي عند صحة المواطن.

جاء ذلك عقب حملة بيئية ورقابية مشتركة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، بحي العرب في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والصحة العامة وحماية المستهلك.

10 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك.. حملة رقابية تكشف مخالفات داخل منشآت غذائية بحي العرب في بورسعيد

وشاركت في الحملة هيئة سلامة الغذاء والطب البيطري، وشملت أعمال التفتيش عددًا من السوبر ماركت والمطاعم والكافتيريات والكافيهات ومحلات الجزارة، حيث جرى فحص الاشتراطات الصحية والبيئية ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة لتداول وحفظ المنتجات الغذائية.

وأسفرت أعمال الحملة عن إعدام نحو 10 كجم من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر وإنذارات بحق عدد من المنشآت المخالفة، مع مطالبة المسؤولين عنها بتصحيح الملاحظات والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وشملت أعمال التفتيش مراجعة عدد من النقاط، أبرزها سلامة طرق تخزين وحفظ المنتجات الغذائية ومنع تعرضها للتلوث أو التلف و كفاءة الثلاجات وأجهزة التبريد والتهوية والتكييف بالإضافة الى مستوى النظافة داخل المنشأة ومحيطها و التخلص الآمن من المخلفات والزيوت المستعملة مع التأكد من عدم وجود تسريبات مياه أو صرف صحي أو حشرات وقوارض و سلامة أنظمة سحب الأبخرة والأدخنة والمدخنة.



وشدّدت الحملة على توافر وسائل مكافحة الحريق واشتراطات السلامة والالتزام بالمساحات المخصصة للنشاط وعدم إشغال الأرصفة والطريق العام.

ورصد المخالفات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشارك في الحملة من هيئة سلامة الغذاء المهندستان منة الله ثابت وإيمان طارق، ومن الطب البيطري الدكتورة هبة سلطان، مفتش أول لحوم، والدكتورة نادية عبدالمنعم، مفتش أول لحوم.

وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الجهات التنفيذية في بورسعيد لتعزيز سلامة الغذاء والرقابة الصحية على الأسواق ومتابعة المنشآت الغذائية، مع استمرار المرور الدوري للتأكد من إزالة المخالفات وتصحيح أوضاع المنشآت.

وتنفذ الحملات في إطار تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف ومتابعة المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب.