شنت لمياء الجيار، رئيسة حي غرب بورسعيد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على شاطئ بورسعيد، وذلك عقب رصدها ميدانياً قيام عدد من أصحاب الكافتيريات بالتعدي على حرم الشاطئ ووضع إشغالات عشوائية تسيء للمظهر الحضاري والجمالي للمنطقة وتعيق حركة المواطنين.



رئيسة حي غرب بورسعيد تفاجئ كافتيريات الشاطئ بحملة إشغالات

وفور رصد المخالفات أثناء مرورها الميداني لمتابعة مستوى الانضباط والنظافة بالشاطئ، استدعت رئيسة الحي إدارة الإشغالات والأجهزة التنفيذية المعاونة على الفور، حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الميدانية ورفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة في الحال، وإعادة الانضباط والمظهر اللائق للشاطئ.



ووجهت لمياء الجيار تحذيراً شديد اللهجة لأصحاب الكافتيريات والمحال المتواجدة بنطاق الشاطئ، مشددةً على ضرورة الالتزام التام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم الخروج عنها تحت أي ظرف، مؤكدةً أن أي محاولة لتكرار تلك المخالفات ستُقابل بتحرير محاضر فورية وتطبيق القانون بكل حزم ودون أي تهاون، حفاظاً على حق المواطن في الاستمتاع بشاطئ نظيف ومنظم يليق بتاريخ ومكانة بورسعيد.