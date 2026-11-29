تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة بورسعيد جهودها الميدانية في مختلف القطاعات، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتطهير، والاستعداد لموسم سقوط الأمطار، والتصدي للإشغالات ومخالفات البناء، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

مدينة بورفؤاد.. تطهير صفايات الأمطار بمساكن الجزيرة استعدادًا لموسم الشتاء

تفقدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال تطهير صفايات الأمطار بمساكن الجزيرة بمنطقة الحرفيين، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمرافقة الدكتور محمد جودة، والأستاذة مي الدويك، نائبي رئيس المدينة.

وأكدت رئيس المدينة رفع حالة التأهب استعدادًا لموسم الأمطار، مع استمرار أعمال تطهير بيارات وبالوعات وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ أعمال الملس والتسليك والتطهير بمختلف مناطق المدينة بصفة يومية، لضمان كفاءة الشبكات ومنع حدوث أي انسدادات أو طفوحات بالشوارع.

كما شددت على إجراء التجارب الميدانية للتأكد من جاهزية صفايات الأمطار لاستقبال مياه الأمطار، والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

حي الشرق.. تحركات ميدانية بمحيط مول الأوت ليت لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري

قاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، تحركات ميدانية بمحيط مول الأوت ليت والشوارع الجانبية المحيطة به، بمشاركة نائبي رئيس الحي وإدارتي الإشغالات وتحسين البيئة، لمتابعة الأوضاع والتعامل مع أي مظاهر للإشغالات أو تعديات تؤثر على حركة المواطنين والمظهر العام.

وشملت الحملة مراجعة الالتزام بالمساحات المخصصة للأنشطة التجارية، ورفع التعديات التي تعوق حركة المارة أو الحركة المرورية، إلى جانب متابعة مستوى النظافة ورفع المخلفات، مع التأكيد على استمرار المتابعة وعدم السماح بعودة المظاهر العشوائية، حفاظًا على حق المواطنين في استخدام الأرصفة والشوارع دون عوائق.

حي العرب.. حملة نظافة وتطهير موسعة بسوق العصر ومحيطه ومكافحة الحشرات

شهد سوق العصر ومحيطه حملة نظافة موسعة بالتوازي مع أعمال مكافحة الحشرات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، وبمتابعة ميدانية من المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب.

وشملت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وكنس وغسل الباكيات، وتنظيف وتطهير صناديق القمامة، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة الحشرات، بهدف الحد من انتشارها والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمترددين على السوق وأصحاب المحال.

وأكدت المتابعة ضرورة استمرار أعمال النظافة والتطهير، والتعامل الفوري مع أي تراكمات جديدة، مع التشديد على تعاون أصحاب المحال والباعة والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

حي المناخ.. إزالة مخالفة تنظيمية خارج وحدة سكنية بشارع الصباح عقب التصالح

تابعت الإدارة الهندسية بحي المناخ أعمال إزالة مخالفة تنظيمية خارج إحدى الوحدات السكنية بشارع الصباح، وذلك في إطار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لمخالفات البناء والتعديات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتكليفات المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي.

وأسفرت المتابعة عن إزالة المخالفة عقب تصالح صاحب الوحدة عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكيد على استمرار لجان الرصد والمتابعة في التعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات، وتطبيق القانون حفاظًا على الطابع السكني والنسق العمراني للمنطقة.

حي الزهور.. حملة نظافة وكنس يدوي بمنطقة أرض النوادي

واصلت فرق وعمال النظافة بحي الزهور أعمالها الميدانية بمنطقة أرض النوادي، لرفع الأتربة والمخلفات والقمامة، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وذلك في إطار خطة الحي للارتقاء بمستوى النظافة بالمناطق السكنية.

وتابع الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، جهود فرق العمل، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية وتكثيف أعمال الكنس ورفع المخلفات أولًا بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بالسكان.

حي الضواحي.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة مبارك أمام الهيئة العامة للاستثمار

قاد الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة مبارك أمام الهيئة العامة للاستثمار، وإعادة الانضباط والالتزام بخطوط التنظيم.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة فروشات بيع السلع المتنوعة والخضروات والفاكهة، وإزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال التجارية وعلى الأرصفة ونهر الطريق، باستخدام معدات وسيارات الحي.

وتم التنبيه على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدي على حرم الطريق، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع غرامات إشغال الطريق حيال المخالفين، واستمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

حي الجنوب.. استجابة فورية لشكوى مواطن بالحي الإماراتي وتغيير غطاء غرفة تفتيش

في استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين بشأن وجود كسر بغطاء إحدى غرف التفتيش بمنطقة الحي الإماراتي، تابع الدكتور أحمد الغضبان، رئيس حي الجنوب، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة التعمير للصيانة.

وتم تغيير غطاء غرفة التفتيش وتسليك الغرفة وإزالة أسباب الشكوى، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد وتعليمات اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

حي غرب.. غلق منافذ تسلل النباشين وعربات الكارو بمقابر بورسعيد الجديدة ورفع المخلفات

قادَت الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، حملة ميدانية مكبرة بمحيط وداخل المقابر الجديدة، استجابة لشكاوى المواطنين وإدارة أمن المقابر بشأن استغلال بعض المنافذ الخلفية من جانب عربات الكارو والنباشين للوصول إلى مصنع تدوير القمامة ومنطقة الشدوف، وما ينتج عن ذلك من إلقاء مخلفات داخل حرم المقابر وتشويه المظهر العام.

وشملت التحركات التنسيق مع مسؤولي شركة النظافة وأفراد الأمن ومشرفي نظافة المقابر، والعمل على إنشاء حاجز من الرمال والردش خلف منطقة أرض النوادي، لسد المنافذ العشوائية ومنع تسلل عربات الكارو والنباشين والحيوانات إلى داخل المقابر.

كما تواصل معدات شركة النظافة رفع التراكمات والمخلفات من داخل وخارج المقابر الجديدة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنع فتح أي منافذ جديدة والحفاظ على نظافة المكان وحرمة المقابر.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المرافق العامة، والاستعداد لموسم الشتاء، وتحقيق الانضباط بالشوارع والمناطق السكنية والتجارية، مع سرعة التعامل مع الشكاوى والمشكلات الطارئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد.