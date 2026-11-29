أجرى الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، جولة تفقدية بمدرسة المناخ الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال التعليمية.

رافق وكيل تعليم بورسعيد الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك بحضور الأستاذة أسماء العيوطي مدير المدرسة، التي تضم ٩ فصول بإجمالي ٢٥٠ طالبًا وطالبة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على انتظام العملية التعليمية ومتابعة مستوى الأداء داخل المدارس.

وخلال الجولة، لمس مدير المديرية انتظام اليوم الدراسي، ومدى الالتزام بالجداول الدراسية المعلنة، وانتظام أعمال الإشراف اليومي، مؤكدًا أهمية إحكام المتابعة داخل المدرسة بما يضمن توفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة، وتحقيق الاستفادة المثلى من زمن الفترات الدراسية، إلى جانب الوقوف على مدى تفعيل الأنشطة التربوية، باعتبارها من الركائز المهمة لتنمية مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.

الاهتمام بطلاب التربية العملية

و أكد الأستاذ وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة الاهتمام بطلاب التربية العملية، والعمل على دمجهم بصورة فعالة مع المعلمين داخل الفصول ومختلف الأنشطة التعليمية، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الخبرات التربوية والمهنية للمعلمين ذوي الخبرة، بما يسهم في إعدادهم بصورة جيدة لممارسة رسالتهم التعليمية مستقبلًا، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والحرص على انتظام الأداء داخل المدارس، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية ومصلحة الطلاب.