شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في فعاليات الملتقى السنوي السابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «مستقبل صحة مصر»، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد علي الغوج، وزير الصحة بدولة ليبيا، وعدد من المحافظين ورؤساء الهيئات والسفراء والبرلمانيين وقيادات القطاع الصحي.

واستهلت فعاليات الملتقى بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث الوراق، وتقديم خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين.

محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات الملتقى السنوي السابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

وتأتي مشاركة محافظ بورسعيد في إطار الاهتمام بمتابعة جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، واستعراض ما تحقق من إنجازات في مسيرة التأمين الصحي الشامل، باعتبار بورسعيد أولى محافظات الجمهورية التي شهدت إطلاق المنظومة، والتي مثلت انطلاقة مهمة نحو إرساء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات طبية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ويعزز مبادئ العدالة الصحية وإتاحة الخدمات لجميع المواطنين.

وشهد الملتقى استعراض أبرز إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية على مدار سبع سنوات، وخططها الاستراتيجية لتطوير مستقبل القطاع الصحي، والتي تتضمن التوسع في المستشفيات الافتراضية، والجراحات الروبوتية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتنمية قدرات الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية.

كما تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية وورش عمل حول مستقبل الممارسة الطبية وفرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات العامة والشركاء والكوادر المتميزة، وتوقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لدعم جهود تطوير الخدمات الصحية وتعزيز استدامة المنظومة.