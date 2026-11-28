تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت المقبل الموافق 5 ديسمبر 2026، محاكمة 62 متهما، في القضية رقم 5604 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بخلية مدينة نصر.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 28 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل الجماعة الإرهابية

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السابع وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها، ووجه لبعض المتهمين تهمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين تهمة التحريض على العنف عبر منشورات أذاعوها عبر حساباتهم الشخصية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية.