تنقل أكثر من 27 ألف فلسطيني وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 57 مطلوبا للقضاء .

وأوضحت الشرطة الفلسطينية - في تقريرها الأسبوعي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عدد المغادرين بلغ 15064 شخصا، فيما بلغ عدد القادمين 12612 شخصا، مشيرة إلى أن حركة المسافرين كانت نشطة.

وقبضت الشرطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها على 57 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.