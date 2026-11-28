​يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار النسبي داخل القطاع المصرفي، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وفي وقت يتزايد فيه إقبال المواطنين وشركات السياحة على تدبير العملة السعودية استعداداً لذروة موسم العمرة خلال شهري جمادى الآخرة ورجب.

​تحركات السوق والطلب الموسمي

و​تتجه أنظار المسافرين لأداء مناسك العمرة، وكذلك العاملين بالمملكة العربية السعودية وأسرهم، إلى شاشات التداول المصرفية لمتابعة أي تحركات في سعر الصرف.

وتشير مؤشرات السوق المصرفي إلى توافر السيولة الدولارية والريال السعودي داخل البنوك وشركات الصرافة لتلبية احتياجات المعتمرين والمسافرين وفق الضوابط المنظمة، ما حافظ على توازن الأسعار ومنع حدوث قفزات مفاجئة رغم ارتفاع وتيرة الطلب الموسمي.

​أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

و​سجلت العملة السعودية مستويات متقاربة في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية على النحو التالي:

​البنك المركزي المصري: سجل 14.60 جنيه للشراء، و14.63 جنيه للبيع.

​البنك الأهلي المصري: بلغ 14.51 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع.

​بنك مصر: استقر عند 14.51 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع.

​البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 14.57 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع.

​بنك التعمير والإسكان: وصل إلى 14.56 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع.

​بنك قناة السويس: بلغ 14.54 جنيه للشراء، و14.64 جنيه للبيع.

​انعكاس استقرار الصرف على أسعار برامج العمرة

و​انعكس ثبات سعر الريال السعودي بصورة مباشرة على تسعير برامج العمرة لدى شركات السياحة، حيث ساهم في استقرار التكلفة الإجمالية للرحلات ومنح الشركات قدرة أكبر على تثبيت أسعارها دون إضافة أعباء فروق عملة جديدة على المواطنين:

​البرامج الاقتصادية (مدة 14 أو 15 يوماً): حافظت على مستوياتها السعرية المعتدلة، مع تفاوت طفيف يرتبط بموعد السفر، ومستوى الفنادق، ومدى قربها من الحرمين الشريفين.

​برامج الـ 4 و5 نجوم: شهدت هي الأخرى استقراراً ملحوظاً في التسعير، رغم الزيادة الموسمية الطبيعية في تكلفة الإقامة الفندقية بالمملكة العربية السعودية وتذاكر الطيران مع اقتراب ذروة الموسم.

​نصائح لتدبير العملة للمعتمرين

و​ينصح خبراء مصرفيون الراغبين في السفر لأداء العمرة بتدبير احتياجاتهم من الريال السعودي عبر القنوات الرسمية (البنوك وشركات الصرافة المعتمدة) قبل موعد السفر بوقت كافٍ مع تقديم مستندات السفر (جواز السفر وتأشيرة العمرة وتذكرة الطيران)، بالإضافة إلى الاستفادة من البطاقات البنكية المفعّلة للاستخدام الدولي لتقليل الاعتماد على حمل مبالغ نقدية كبيرة.